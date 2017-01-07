7 января 2017, 21:25

Вспомним, что мы не только водители. Как сохранить драгоценное тепло

Оккупировавшие европейскую часть страны рождественские морозы показали, как порой проблематично работает автотехника. Это и утренние «прикуривания», и частые непредвиденные остановки в пути. Когда автомобиль вдруг отказывается продолжать движение, надеяться на исходящее от его «печки» тепло бессмысленно. Надежда только на себя.
  Вспомним, что мы не только водители. Как сохранить драгоценное тепло Вспомним, что мы не только водители. Как сохранить драгоценное тепло Вспомним, что мы не только водители. Как сохранить драгоценное тепло Вспомним, что мы не только водители. Как сохранить драгоценное тепло Вспомним, что мы не только водители. Как сохранить драгоценное тепло Вспомним, что мы не только водители. Как сохранить драгоценное тепло
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С помощью экспертов и врачей рассмотрим, как вести себя во время сильных морозов. Есть некоторые правила безопасного поведения в такую суровую погоду.
 
Опасная влажность
 
Опасные для организма условия создает не только адский «минус», но также влажность воздуха и сила ветра, чего в Санкт-Петербурге и его окрестностях, увы, в изобилии. Известно: чем выше влажность, чем сильнее ветер, тем больше вероятность обморожения. В этой связи не стоит расслабляться, если за окном всего -5 градусов, ибо даже такая, относительно теплая, погода не гарантирует безопасности.
 
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Что одеть
 
Воздух, как все мы знаем, удерживает тепло. Чем больше прослоек воздуха, тем лучше. Правда, примите во внимание, что быть одетым как капуста тоже не верно — это стесняет движения. Миф, дескать, толстые шерстяные вещи -  не лучшая одежда на случай холодов. Можно и нужно выбирать любые не слишком толстые мохнатые ткани — они хорошо удерживают воздух, а значит, и драгоценное тепло.
 
Что обуть
 
«Шузы» не должны быть тесными. Если они жмут, то циркуляция крови в ногах замедляется, а это верный путь к обморожению. Пальцы просто обязаны свободно двигаться. Перед выходом из дома можно начистить обувь жирным кремом — он не даст обуви промокнуть. Не лишними будут шерстяные носки и толстые стельки: если даже промокнете, они впитают влагу.
 
Закроем уши и вспомним о варежках
 
То, что зимой должна быть шерстяная или меховая шапка – закон. Главное - она не должна быть тесной и закрывать уши. Шею и даже лицо защитите от мороза шарфом рыхлой вязки. Смешно? Возможно. Но в критической ситуации вам точно будет не до смеха.  
 
Обязательны перчатки — через голые руки можно потерять до 17% тепла! При этом варежки будут более выигрышным вариантом — в них пальцы вместе, им теплее.
 
 
Каждому мужику – по помаде
 
Участки кожи, оставшиеся неприкрытыми, или те, что могут оголиться в процессе, например, активного отдыха, желательно обработать жирным кремом — он поддерживает способность кожи удержать влагу. Губы в мороз любят гигиеническую помаду – не жеманничайте. Потеряв влагу на морозе, кожа станет менее эластичной, во время движения на ней образуются микротрещины, начнет шелушиться. Попросите товарища периодически осматривать ваше лицо и уши: если они неестественно белые — ситуация тревожная.
 

При употреблении алкоголя происходит расширение периферических сосудов, что характеризуется усиленной потерей тепла. Достаточно часто тяжёлые отморожения, приводящие к ампутации конечностей, происходят именно в состоянии сильного опьянения, в первую очередь из-за неспособности нетрезвого человека своевременно принять меры против замерзания. В случае тяжёлого опьянения пропадает способность нормально передвигаться, осознание опасности исчезает, человек может просто заснуть на морозе.

 
 
Сытый голодному не товарищ
 
Голод – плохой не только советчик, но и спутник. Если живот пустой, то вероятность замерзнуть гораздо выше, чем после плотного обеда. Правильное питание — одни из лучших способов предупреждения обморожения и восстановления организма после холода. При этом пища должна быть теплой — это обеспечит дополнительный прилив сил сразу. Ну и, конечно же, калорийной — это прибавит энергии потом. Употреблять желательно теплые согревающие напитки, например, чай.
 
Принятие алкоголя до выхода на холод, а также во время воздействия холода только на словах - польза, на деле же все совсем иначе. Согревание «градусами» ложное, алкоголь только ухудшает чувствительность и не дает возможности объективно оценить, насколько сильно вы замерзли. Да и курить на морозе лучше не стоит — это вызовет спазм капилляров на долгое время и ухудшит циркуляцию крови.
 
Забудьте про эти действия
 
- Не растирайте замерзшие участки — это травмирует замерзшую кожу: образуются микротрещины, которые станут причиной попадания инфекции.
 
- Втирание масел, спирта, жира и т.п. при обморожениях противопоказано.
 
- Резкое отогревание сильно промерзших тканей у открытого огня или других мощных тепловых источников запрещено. Верхние ткани быстро «отойдут» и начнут «работать», но не получат питания от еще не согретых сосудов, которые расположены глубже.
 
Возьмите за правило
 
- Устраните факторы, которые способствуют охлаждению организма. Попав в теплое помещение, разденьтесь— холодная одежда не даст организму прогреться, пока сама не нагреется. Затем аккуратно вымойте и высушите пострадавший участок, укутайте его несколькими слоями теплой сухой одежды.
 
- Употребляйте горячую пищу и напитки. Можете принять по таблетке «Аспирина», «Анальгина», «Но-шпы». Они разжижают кровь и улучшают ее приток к поврежденным тканям.
 
- Если через несколько часов состояние не улучшится или ухудшится, следует обратиться к врачу. Берегите себя…

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Вспомним, что мы не только водители. Как сохранить драгоценное тепло
С помощью экспертов и врачей рассмотрим, как вести себя во время сильных морозов. Есть некоторые правила безопасного поведения в такую суровую погоду.  Опасная влажность Опасные для организма условия создает не только адский «минус», но также влажность воздуха и сила ветра, чего в Санкт-Петербурге и его окрестностях, увы, в изобилии. Известно: чем выше влажность, чем сильнее ветер, тем больше вероятность обморожения. В этой связи не стоит расслабляться, если за окном всего -5 градусов, ибо даже такая, относительно теплая, погода не гарантирует безопасности. {{material_117429}}  Что одеть Воздух, как все мы знаем, удерживает тепло. Чем больше прослоек воздуха, тем лучше. Правда, примите во внимание, что быть одетым как капуста тоже не верно — это стесняет движения. Миф, дескать, толстые шерстяные вещи -  не лучшая одежда на случай холодов. Можно и нужно выбирать любые не слишком толстые мохнатые ткани — они хорошо удерживают воздух, а значит, и драгоценное тепло. Что обуть «Шузы» не должны быть тесными. Если они жмут, то циркуляция крови в ногах замедляется, а это верный путь к обморожению. Пальцы просто обязаны свободно двигаться. Перед выходом из дома можно начистить обувь жирным кремом — он не даст обуви промокнуть. Не лишними будут шерстяные носки и толстые стельки: если даже промокнете, они впитают влагу. Закроем уши и вспомним о варежках То, что зимой должна быть шерстяная или меховая шапка – закон. Главное - она не должна быть тесной и закрывать уши. Шею и даже лицо защитите от мороза шарфом рыхлой вязки. Смешно? Возможно. Но в критической ситуации вам точно будет не до смеха.   Обязательны перчатки — через голые руки можно потерять до 17% тепла! При этом варежки будут более выигрышным вариантом — в них пальцы вместе, им теплее.  Каждому мужику – по помаде Участки кожи, оставшиеся неприкрытыми, или те, что могут оголиться в процессе, например, активного отдыха, желательно обработать жирным кремом — он поддерживает способность кожи удержать влагу. Губы в мороз любят гигиеническую помаду – не жеманничайте. Потеряв влагу на морозе, кожа станет менее эластичной, во время движения на ней образуются микротрещины, начнет шелушиться. Попросите товарища периодически осматривать ваше лицо и уши: если они неестественно белые — ситуация тревожная. {{photo_text_14}}  Сытый голодному не товарищ  Голод – плохой не только советчик, но и спутник. Если живот пустой, то вероятность замерзнуть гораздо выше, чем после плотного обеда. Правильное питание — одни из лучших способов предупреждения обморожения и восстановления организма после холода. При этом пища должна быть теплой — это обеспечит дополнительный прилив сил сразу. Ну и, конечно же, калорийной — это прибавит энергии потом. Употреблять желательно теплые согревающие напитки, например, чай.  Принятие алкоголя до выхода на холод, а также во время воздействия холода только на словах - польза, на деле же все совсем иначе. Согревание «градусами» ложное, алкоголь только ухудшает чувствительность и не дает возможности объективно оценить, насколько сильно вы замерзли. Да и курить на морозе лучше не стоит — это вызовет спазм капилляров на долгое время и ухудшит циркуляцию крови. Забудьте про эти действия - Не растирайте замерзшие участки — это травмирует замерзшую кожу: образуются микротрещины, которые станут причиной попадания инфекции. - Втирание масел, спирта, жира и т.п. при обморожениях противопоказано. - Резкое отогревание сильно промерзших тканей у открытого огня или других мощных тепловых источников запрещено. Верхние ткани быстро «отойдут» и начнут «работать», но не получат питания от еще не согретых сосудов, которые расположены глубже. Возьмите за правило - Устраните факторы, которые способствуют охлаждению организма. Попав в теплое помещение, разденьтесь— холодная одежда не даст организму прогреться, пока сама не нагреется. Затем аккуратно вымойте и высушите пострадавший участок, укутайте его несколькими слоями теплой сухой одежды. - Употребляйте горячую пищу и напитки. Можете принять по таблетке «Аспирина», «Анальгина», «Но-шпы». Они разжижают кровь и улучшают ее приток к поврежденным тканям. - Если через несколько часов состояние не улучшится или ухудшится, следует обратиться к врачу. Берегите себя…
2017-01-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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