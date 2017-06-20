20 июня 2017, 18:57
Вуокса получает сразу два отремонтированных моста
Завтра, 21 июня 2017 года, в Приозерском районе Ленинградской области на региональной автодороге «Комсомольское — Приозерск» планируется запустить автомобильное движение сразу по двум мостам через Вуоксу.
Расположенные на 68 и 75 км магистрали, переправы были построены более трех десятков лет назад, в начале 1980-х и требовали обновления из-за постоянно возрастающего потока большегрузных автомобилей.
В настоящее время на объектах подрядной организацией проведен полный комплекс всех необходимых ремонтных работ для обеспечения безопасного движения автотранспорта. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства 47-го региона.
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