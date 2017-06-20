20 июня 2017, 18:57

Вуокса получает сразу два отремонтированных моста

Завтра, 21 июня 2017 года, в Приозерском районе Ленинградской области на региональной автодороге «Комсомольское — Приозерск» планируется запустить автомобильное движение сразу по двум мостам через Вуоксу.
^

Расположенные на 68 и 75 км магистрали, переправы были построены более трех десятков лет назад, в начале 1980-х и требовали обновления из-за постоянно возрастающего потока большегрузных автомобилей.

В настоящее время на объектах подрядной организацией проведен полный комплекс всех необходимых ремонтных работ для обеспечения безопасного движения автотранспорта. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства 47-го региона.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
прокат авто
удобная штука спору нет http:// protabletpc.ru
gsp015
Автоцентр ГАЗ Ручьи | отзывы
Обновили парк маршруток. Закупили пять новых микроавтобусов ГАЗель Некст. Цена на машины в 2 раза ниже конкурентов. И обслуживание тоже. Машины оборудованы тахографами, видеорегистраторами и хорошими отопителями салона. Автобусы приобретались в автоцентре «Ручьи» на Руставели.
Егор
Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
| Кому: Фёдор Пражский Ну, у меня автомат передний привод, потому что и жена ездит постоянно. Прям не надышится на машину, новая, красивая, все комфортно и продумано, салон кожа-рожа и т.д.Она-то конечно, бережет и поаккуратнее ездит, а я и в лес, и на природу. Такие раздолбанные дороги как у нас, редко ...
Николай0808
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Курс на цивилизацию. Где лучше обслуживать автомобиль?
Заработать на новичках. Тарифы ОСАГО могут поменять
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 39 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Вуокса получает сразу два отремонтированных моста
Расположенные на 68 и 75 км магистрали, переправы были построены более трех десятков лет назад, в начале 1980-х и требовали обновления из-за постоянно возрастающего потока большегрузных автомобилей. В настоящее время на объектах подрядной организацией проведен полный комплекс всех необходимых ремонтных работ для обеспечения безопасного движения автотранспорта. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства 47-го региона.
2017-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Воронеж Вологда Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG