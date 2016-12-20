Ввоз иномарок в Россию запрещен с Нового года

Не смогут быть ввезены автомобили вторичного рынка, «праворульки», американские маслкары и пикапы, а также электрокары Tesla. Под запретом окажутся и все раритетные эксклюзивные автомобили.
Причиной запрета стало вступление в действие расширенных требований к зарубежным автомобилям, многие из них в итоге окажутся под запретом на российских дорогах.
Требование касается оснащения системой безопасности «Эра-ГЛОНАСС». По новым правилам, с начала следующего года каждая машина должна быть оснащена этой системой. Зарубежные производители неохотно соглашаются на ее установку, ведь она предполагает проведение дополнительных краш-тестов, а значит, существенных трат.
Если будет от 700тр сразу куплю. Фиатовцы должны понимать, если цена будет одинаковая с конкурентами, то "успех" будет аналогичен прошлому. Не котируется у нас Фиат, автомобили не ликвидные. Если хотите продавать, то кроме как ценой, привлечь не удастся. Характеристики примерно у всех одинаковые, дизайн ...
По словам менеджера кондиционер добавляет 500000 рублей. Бред полнейший. Мы потому и не купили Punto в свое время, так как были только максимальные комплектации да еще и с какими то ненужными допами. В итоге катаемся на Пежо с климатконтролем за более меньшие деньги. Пишут дешевле и оснащеннее L200, ...
Причиной запрета стало вступление в действие расширенных требований к зарубежным автомобилям, многие из них в итоге окажутся под запретом на российских дорогах. Требование касается оснащения системой безопасности «Эра-ГЛОНАСС». По новым правилам, с начала следующего года каждая машина должна быть оснащена этой системой. Зарубежные производители неохотно соглашаются на ее установку, ведь она предполагает проведение дополнительных краш-тестов, а значит, существенных трат.
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