Ввоз китайских дисков могут ограничить
Противники контрафактных автозапчастей низкого качества выступили за государственное регулирование импорта колесных дисков. Петицию с требованием обязательного лицензирования ввоза колесных дисков поддержало более 150 тыс. человек.
Проблема контрафакта на рынке автозапчастей сейчас обсуждается на уровне министерств. В апреле Минэкономики предложило в качестве меры борьбы с нелегально импортированной продукцией низкого качества, которой на отечественном рынке по подсчетам ведомства больше половины, ввести чипизацию деталей по аналогии с пилотным проектом по маркировке меховых изделий. Автодилеры предлагают бороться с «серыми» продавцами запчастей за счет лицензирования сервисных центров.
Помимо этого, обсуждаются меры по ужесточению контроля над организациями, выдающими сертификаты, однако единой позиции пока нет. По мнению инициаторов петиции, сбор подписей ускорит решение проблемы на законодательном уровне.
Автомобилисты требуют ввести обязательное лицензирование ввоза дисков из КНР в связи с тем, что большая часть импортированных из этой страны колес не отвечает требованиям технического регламента Евразийского экономического союза и представляют опасность для жизни и здоровья граждан.
В прошлом году на российский рынок было импортировано 90% литых дисков из Китая. За январь-февраль 2017 года ввезено около 320 тыс. колес китайского производства. Проблема массового распространения некачественных китайских колес связана с тем, что эти диски имеют «липовые» сертификаты, которые выдаются на территории Российской Федерации за небольшие деньги без проведения каких-либо испытаний.
|Продукция из КНР действительно оставляет желать лучшего.
|Цены на европейские аналоги зачастую неподъемные
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное