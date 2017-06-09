Ввоз машин в Россию продолжает снижаться
По данным аналитического агентства «Автостат», общая сумма импорта легковушек за январь-апрель 2017 года составила 1 млрд 832,6 млн долларов. При этом ввоз грузовиков за отчетный период увеличился на 35,8% до 7,2 тыс. экземпляров. Подавляющее большинство грузовиков было поставлено из дальнего зарубежья - 5,9 тыс. шт.
А вот экспорт легковых машин из России увеличился на 21,5%. Из страны на рынки дальнего зарубежья отправили 13,8 тыс. автомобилей на сумму 243,1 млн долларов. В СНГ уехало 12,8 тыс. единиц техники общей стоимостью 186,7 млн долларов.
Напомним, что уже третий месяц подряд продажи новых автомобилей на российском авторынке демонстрируют положительную динамику. Так, в мае дилеры общими усилиями реализовали 124 990 машин, что на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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