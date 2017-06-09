9 июня 2017, 17:58

Ввоз машин в Россию продолжает снижаться

По итогам 4 месяцев текущего года на территорию нашей стране ввезли 64,2 тыс. автомобилей иностранного производства. Результат оказался на 19,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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По данным аналитического агентства «Автостат», общая сумма импорта легковушек за январь-апрель 2017 года составила 1 млрд 832,6 млн долларов. При этом ввоз грузовиков за отчетный период увеличился на 35,8% до 7,2 тыс. экземпляров. Подавляющее большинство грузовиков было поставлено из дальнего зарубежья - 5,9 тыс. шт.

А вот экспорт легковых машин из России увеличился на 21,5%. Из страны на рынки дальнего зарубежья отправили 13,8 тыс. автомобилей на сумму 243,1 млн долларов. В СНГ уехало 12,8 тыс. единиц техники общей стоимостью 186,7 млн долларов.

Напомним, что уже третий месяц подряд продажи новых автомобилей на российском авторынке демонстрируют положительную динамику. Так, в мае дилеры общими усилиями реализовали 124 990 машин, что на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Город русских машин | отзывы
Проходим гарантийное техническое обслуживание у официального дилера ГАЗ, в автоцентре Город Русских Машин. До этого в парке были импортные автомобили и обслуживание выходило в копеечку, а сейчас за три машины платим чуть больше, чем раньше за одну. Выгода ощутима, а по качеству горьковский завод подтянул ...
ЯрославN
Чем джип лучше?
Ну бывает и на два, по разному, бывает Н6, есть и с двумя ведущими мостами и с одним. Хавейл просто не давно появился, поэтому машина у нас редкая, пока я думаю.
golubtsoff
пи повороте рулевого колеса отключается электрика
при повороте руля отключается магнитола, фары, вся электрика. В чем может быть проблема?
moonlight0482
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Ввоз машин в Россию продолжает снижаться
По данным аналитического агентства «Автостат», общая сумма импорта легковушек за январь-апрель 2017 года составила 1 млрд 832,6 млн долларов. При этом ввоз грузовиков за отчетный период увеличился на 35,8% до 7,2 тыс. экземпляров. Подавляющее большинство грузовиков было поставлено из дальнего зарубежья - 5,9 тыс. шт.А вот экспорт легковых машин из России увеличился на 21,5%. Из страны на рынки дальнего зарубежья отправили 13,8 тыс. автомобилей на сумму 243,1 млн долларов. В СНГ уехало 12,8 тыс. единиц техники общей стоимостью 186,7 млн долларов.Напомним, что уже третий месяц подряд продажи новых автомобилей на российском авторынке демонстрируют положительную динамику. Так, в мае дилеры общими усилиями реализовали 124 990 машин, что на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2017-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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