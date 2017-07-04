Выдача электронных ПТС отложена на год
Правительство стран Евразийского экономического союза приняло решение о переходе на электронные ПТС еще в августе 2014 года. Это позволит уменьшить бумажный документооборот. Но из-за неготовности к выдаче нового автопаспорта изменения отложены еще на год.
Планируется, что к июлю 2018 года техническая возможность выдавать и хранить документацию в новом виде появится у всех автопроизводителей и государственных структур. Сама система выдачи и хранения электронных ПТС будет готова в 2017 году. Планируется, что каждый автовладелец будет иметь доступ к системе, содержащей историю автомобиля, данные прошлых собственников, информацию о страховках и ограничениях.
Эти перемены никак не коснутся покупателей новых автомобилей. Первое время приобретение транспорта будет сопровождаться выдачей привычного бумажного ПТС. Но если после 1 июля 2018 года документ будет потерян, то в обязательном порядке он заменится на электронный. Как и в старом формате, в автопаспорте будут указаны марка, модель авто и другие основные данные.
Но многие владельцы автомобилей выступают против нововведения. Большинство из них психологически не готовы расстаться с главным документом на машину. Удобство использования электронного документа, который нельзя потерять или испортить, не прельщает собственников. В запасе есть еще год, чтобы все участники процесса регистрации транспортных средств подготовились к переменам - как технически, так и морально.
|Можно не бояться, что потеряешь или испортишь ПТС.
|Не у всех владельцев авто есть смартфоны для хранения электронного ПТС.
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