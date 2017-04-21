Выделенки предлагают сделать открытыми в ночное время
Соответствующее письмо было направлено премьер-министру Дмитрию Медведеву. Как поясняют авторы инициативы, с 21:00 до 06:00 часов плотность движения маршрутных транспортных средств на выделенных полосах снижается, а количество пассажиров становится минимальным. При этом другие полосы по-прежнему могут быть загружены.
Особенно актуально снятие запрета проезда по выделенкам будет для Москвы. Совсем скоро в городе начнется реализация программы по благоустройству «Моя улица», в рамках которой дорожники будут приводить в порядок дорожный асфальт в центре города. Работы продлятся до конца лета.
В настоящий момент штраф за выезд на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта, составляет в Москве и Санкт-Петербурге 3000 рублей. В других российских городах сумма взыскания за это нарушение в 2 раза меньше.
|Действительно, такое новшество разгрузит дороги.
|Автомобилисты любят злоупотреблять послаблениями.
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