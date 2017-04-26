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26 апреля 2017, 15:49
Выплаты по ОСАГО растут, но уверенности водителям не добавляют
Средняя выплата в ОСАГО в I квартале этого года увеличилась на 21 % и составила 72 613 рублей, а средняя премия сократилась на 1 % – до 6 029 рублей. Такие данные приводит «Автостат», ссылаясь на полученные от Российского союза автостраховщиков сведения.
Если сравнивать с январем-мартом 2016 года, то тогда средний размер выплаты составил 59 943 рублей, средняя премия – 6 101 рублей.
Только в марте 2017 года средняя выплата выросла на 16 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 72 448 рублей, средняя премия осталась практически неизменной – 5 986 рублей.
Как прокомментировал данные президент РСА Игорь Юргенс, существенный рост выплат – это последствия повышения лимитов в ОСАГО в 2014 году, который максимально проявился в прошлом году, а также деятельности, как он заявил, недобросовестных юридических посредников и групп страховых мошенников. При этом средняя премия в ОСАГО уже давно не растет, отметил Юргенс.
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«Страховое сообщество возлагает большие надежды на реформирование системы ОСАГО – замена денежных выплат натуральным возмещением. Однако документ вступит в силу в конце апреля и будет распространяться только на новые договоры. Соответственно, эффекта от реализации поправок в краткосрочной перспективе не ожидаем, он проявится не сразу», – сказал президент РСА.
Отметим, что за несколько дней до вступления в силу закона о «натуральном ОСАГО» в документе обнаружили недосказанность, которая, понятно, определенности водителям не добавляет.
Так, вступающий в силу с 28 апреля 2017 года закон не уточняет, как будет возмещаться ущерб в случае ДТП между владельцем старого и нового полисов. В тексте не упомянуто, какого образца должны быть полисы у участников ДТП, чтобы сработала схема натурального возмещения ущерба страховщиком.
Центробанк считает, что полис нового образца должен быть только у одного из участников ДТП, РСА пока не обладает внятной позицией, его представители признаются, что им самим не ясна формулировка закона.
Ранее вице-президент Ассоциации защиты страхователей Инна Жаврид заявила, что для законной работы схемы натурального возмещения оба участника ДТП должны иметь новые полисы. По ее мнению, в иных случаях возможны конфликты между автовладельцами и страховыми компаниями.
Отдельные страховщики, не дожидаясь официальных разъяснений, сообщили, что будут ремонтировать автомобили только в случае, если обладателем нового полиса является пострадавшая сторона.
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бмв вы придурки , бмв должно быть только на механике в этом весь кайф , и во вторых кто вам дал право решать за нас потребителей на какой коробке нам ездить .
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