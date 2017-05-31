31 мая 2017, 09:48

Выпущена особая версия Renault Scenic

У компактвэнов Scenic и Grand Scenic появилась комплектация Initiale Paris с особым экстерьером, нетривиальной отделкой салона и расширенным списком оборудования. Известны и основные технические характеристики.
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Новые модификации компактвэнов Scenic и Grand Scenic традиционно получили обозначение Initiale Paris. От обычных комплектаций версии Initiale Paris их можно отличить по оттенку кузова Amethyst Black, по особой радиаторной решетке с хромированными элементами и светодиодным противотуманным фарам, а также благодаря специальным 20-дюймовым колесным дискам.
 
Топовые варианты Scenic и Grand Scenic отделаны изнутри кожей Nappa. В салоне установили сиденья с электрическими регулировками и функцией массажа. В список оборудования входит функция автоматической парковки, стереосистема Bose, а также проекционный дисплей.
 
Моторная линейка включает 130-сильный бензиновый двигатель, а также дизельные агрегаты, имеющие в распоряжении 130 и 160 л.с. Первые два мотора сочетаются с традиционной «механикой», а последний работает с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Комплектации и технические характеристики

Renault Scenic 1.6 МТRenault Scenic 1.6 МТ
Год выпуска, с2016 2016
Год выпуска, по2017 2017
Кузовминивэн минивэн
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателядизельный дизельный
Мощность, л.с./ об/мин130 130
Объем двигателя1600 1600
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл5.1 5.1
Загородный цикл4.1 4.1
Смешанный цикл4.5 4.5
ТопливоДТ ДТ
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Выпущена особая версия Renault Scenic
Новые модификации компактвэнов Scenic и Grand Scenic традиционно получили обозначение Initiale Paris. От обычных комплектаций версии Initiale Paris их можно отличить по оттенку кузова Amethyst Black, по особой радиаторной решетке с хромированными элементами и светодиодным противотуманным фарам, а также благодаря специальным 20-дюймовым колесным дискам. Топовые варианты Scenic и Grand Scenic отделаны изнутри кожей Nappa. В салоне установили сиденья с электрическими регулировками и функцией массажа. В список оборудования входит функция автоматической парковки, стереосистема Bose, а также проекционный дисплей. Моторная линейка включает 130-сильный бензиновый двигатель, а также дизельные агрегаты, имеющие в распоряжении 130 и 160 л.с. Первые два мотора сочетаются с традиционной «механикой», а последний работает с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.
2017-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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