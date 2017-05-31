31 мая 2017, 09:48
Выпущена особая версия Renault Scenic
У компактвэнов Scenic и Grand Scenic появилась комплектация Initiale Paris с особым экстерьером, нетривиальной отделкой салона и расширенным списком оборудования. Известны и основные технические характеристики.
Новые модификации компактвэнов Scenic и Grand Scenic традиционно получили обозначение Initiale Paris. От обычных комплектаций версии Initiale Paris их можно отличить по оттенку кузова Amethyst Black, по особой радиаторной решетке с хромированными элементами и светодиодным противотуманным фарам, а также благодаря специальным 20-дюймовым колесным дискам.
Топовые варианты Scenic и Grand Scenic отделаны изнутри кожей Nappa. В салоне установили сиденья с электрическими регулировками и функцией массажа. В список оборудования входит функция автоматической парковки, стереосистема Bose, а также проекционный дисплей.
Моторная линейка включает 130-сильный бензиновый двигатель, а также дизельные агрегаты, имеющие в распоряжении 130 и 160 л.с. Первые два мотора сочетаются с традиционной «механикой», а последний работает с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.
Комплектации и технические характеристики
|Renault Scenic 1.6 МТ
|Renault Scenic 1.6 МТ
|Год выпуска, с
|2016
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|минивэн
|минивэн
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|130
|130
|Объем двигателя
|1600
|1600
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|5.1
|5.1
|Загородный цикл
|4.1
|4.1
|Смешанный цикл
|4.5
|4.5
|Топливо
|ДТ
|ДТ
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