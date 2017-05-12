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12 мая 2017, 11:24

Выпуск свежей генерации Chevrolet Niva опять оказался под вопросом

Вопрос о производстве Chevrolet Niva 2 в России еще не решен, потому что «АвтоВАЗ» может не поддержать этот проект из-за недостатка средств, заявил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
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По словам главы региона, «АвтоВАЗ» перебросил ресурсы на другой автомобиль, который заявлен выше классом, нежели Niva 2. Вполне возможно, от производства популярного внедорожника компания откажется, но это еще неточно.
 
На данный момент для реализации проекта необходимо около 14-15 млрд рублей. Автопроизводитель ведет переговоры с крупнейшим в стране банком о получении кредита в размере 15 млрд рублей на производство Niva.
 
Концепт модели второго поколения дебютировал в 2014 году на Московском автосалоне. Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым мотором компании Peugeot, генерирующим 135 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой МКПП General Motors.
 
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Напомним, что выпуск новой Niva остается под вопросом уже около года. Недавно Минпромторг опроверг слухи о господдержке производства внедорожника. Согласно появившейся информации, необходимая для реализации проекта сумма - примерно 21,6 млрд рублей, из которых 6,6 млрд рублей должно вложить непосредственно предприятие, 15 млрд планировалось получить от кредиторов, а 10 млрд - от государства.
 
«Если финансовая модель будет понятна и одобрена с положительной позицией банка, который проявил в принципе интерес к этому вопросу, то мы готовы будем предоставить гарантии. Положительное решение кредитного комитета должно быть на одобренную финансовую модель, тогда будут гарантии», - рассказывал в апреле вице-премьер страны Аркадий Дворкович.
 
Как сообщалось ранее, планируемый период окупаемости проекта, по расчетам властей, составляет менее 6 лет.
В рамках запуска производства Niva второго поколения, совместное предприятие GM и «АвтоВАЗ» планирует создать 800 новых рабочих мест. 700 вакансий откроют на собственном сварочном производстве кузовов, где сейчас работают более 1 200 человек.
 
Временем начала производства внедорожника назывался январь 2019 года.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Niva LE+ 1.7 MT 4x4
Год выпуска, с2009
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин80
Объем двигателя1690
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.1
Загородный цикл8.8
Смешанный цикл10.8
ТопливоАИ-95
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Новинки и концепт кары Шевроле Нива

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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Niva
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Николай
Обновленной Chevrolet Niva отказали в госгарантии
Как говорит Медведев " денег нет, держитесь".
Олег
Chevrolet Niva II увидим через 3 года
Гнать в шею итальянцев от Нивы !!! Пусть на себя пластик лепят ! Поставьте нормальный движок вместо фиатовской переделки, и оставьте машину в покое!!!
Андрей
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Выпуск свежей генерации Chevrolet Niva опять оказался под вопросом
По словам главы региона, «АвтоВАЗ» перебросил ресурсы на другой автомобиль, который заявлен выше классом, нежели Niva 2. Вполне возможно, от производства популярного внедорожника компания откажется, но это еще неточно. На данный момент для реализации проекта необходимо около 14-15 млрд рублей. Автопроизводитель ведет переговоры с крупнейшим в стране банком о получении кредита в размере 15 млрд рублей на производство Niva. Концепт модели второго поколения дебютировал в 2014 году на Московском автосалоне. Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым мотором компании Peugeot, генерирующим 135 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой МКПП General Motors. {{material_118723}} Напомним, что выпуск новой Niva остается под вопросом уже около года. Недавно Минпромторг опроверг слухи о господдержке производства внедорожника. Согласно появившейся информации, необходимая для реализации проекта сумма - примерно 21,6 млрд рублей, из которых 6,6 млрд рублей должно вложить непосредственно предприятие, 15 млрд планировалось получить от кредиторов, а 10 млрд - от государства. «Если финансовая модель будет понятна и одобрена с положительной позицией банка, который проявил в принципе интерес к этому вопросу, то мы готовы будем предоставить гарантии. Положительное решение кредитного комитета должно быть на одобренную финансовую модель, тогда будут гарантии», - рассказывал в апреле вице-премьер страны Аркадий Дворкович. Как сообщалось ранее, планируемый период окупаемости проекта, по расчетам властей, составляет менее 6 лет.В рамках запуска производства Niva второго поколения, совместное предприятие GM и «АвтоВАЗ» планирует создать 800 новых рабочих мест. 700 вакансий откроют на собственном сварочном производстве кузовов, где сейчас работают более 1 200 человек. Временем начала производства внедорожника назывался январь 2019 года.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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