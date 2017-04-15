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15 апреля 2017, 18:47
Высококлассные дороги строятся на доверии государства и концессионеров
Проблема доверия – бич нашего времени. Его дефицит отмечают политики, в нем огромная потребность у бизнесменов и предпринимателей. Об этом шла речь на прошедшем в Сочи IV Международном форуме инвесторов и операторов транспортной инфраструктуры, который посетил корреспондент 110km.ru.
Будущее российских дорог многими специалистами видится исключительно в свете государственно-частного партнерства (ГЧП). Это, по мнению экспертов отрасли, гарантирует не только хорошие по качеству исполнения магистрали, но и, что очень важно, максимально безопасные.
Примеры уже есть, самый свежий из них – Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. На подходе, пожалуй, не менее ожидаемый проект – платная высокоскоростная трасса М-11 «Москва-Санкт-Петербург», некоторые участки которой уже вовсю задействованы автомобилистами.
Чтобы эффективно решать вопросы ГЧП в области транспортной инфраструктуры, у всех его участников должно быть то самое доверие друг к другу, о котором мы заявили в начале. Александр Носов, заместитель председателя правления по инвестициям и стратегическому планированию ГК «Автодор», выступая на пленарном заседании форума одним из первых, заявил, что в настоящее время партнеры перестали слышать противоположную сторону. И главное, чему надо сегодня научиться заново в ведении бизнеса, восстановлению человеческого диалога.
С ним оказался солидарным Павел Бруссер, управляющий директор ГПБ: «Нам всем необходимо выйти из собственной зоны комфорта и начать слышать друг друга, без этого решать какие-либо серьезные вопросы, в том числе в области строительства высококлассных платных магистралей, бессмысленно. Надо уметь разговаривать с населением, проводить правильный маркетинг. Если мы инвестируем деньги, дайте нам право самим выбирать подрядчика, а не пользоваться услугами назначаемых сверху компаний».
Сергей Ромашов, член Совета директоров Группы ВИС: На частного инвестора сегодня ложится большая ответственность и умение управлять рисками, которых, увы, много. Выиграть конкурс – полдела, наиболее трудная работа – впереди».
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Считаю, что у России еще мало опыта ведения бизнеса с иностранными партнерами. Нам зачастую непонятно, как будет себя вести ваша страна через 20-40 лет. Плюс мало доверия к действующему законодательству: законы в России меняются часто, к тому же, многие россияне сами не всегда четко их соблюдают. Было бы правильно, если бы Россия упростила условия работы иностранцев
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Филипп Пегорье, президент «Альстом», член правления Ассоциации европейского бизнеса
«Возможно, иностранцы и, правда, боятся работать на нашем рынке, мы же – нет, - заметил Павел Бруссар. – Средства в стране есть, просто мы сами не можем их найти». Евгений Трусов, заместитель руководителя Департамента финансирования инфраструктуры «ВТБ Капитал»: «Согласен с моим коллегой, добавлю лишь, что для успешной работы на отечественном рынке требуется приложить куда большие усилия, чем, скажем, работая во Франции или Великобритании».
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«
10 лет назад когда в России только-только зарождался проект ГЧП в транспортной инфраструктуре, у игроков было больше романтики и оптимизма. Сегодня на первом плане осторожность и ответственность за денежные потоки по проекту. Все вопросы не решить только бюджетными деньгами, необходимы частные инвестиции и механизмы окупаемости, в том числе малоликвидных проектов, как, например, центральные участки трассы М-11, где ожидается небольшой транспортный трафик
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Александр Носов, заместитель председателя правления по инвестициям и стратегическому планированию ГК «Автодор»
По словам спикера, сегодня есть попытки переформирования матрицы бизнес-рисков: «И очень важно найти точку равновесия между госсектором и финансовым рынком, очень важен консенсус».
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