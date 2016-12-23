X-Trail стал лидером продаж в линейке Nissan

Если в октябре первенство занимал Qashqai, то в ноябре он отошел на 2-ю позицию. За месяц в салонах продано 1 744 экземпляра X-Trail, что на 43,3 % выше результата прошлого года.
Замыкает тройку самых востребованных в России моделей автопроизводителя Terrano, который в ноябре разошелся на рынке в количестве 1 008 ед.
По данным «Автостата», в ноябре на российском авторынке продан 1 321 Almera производства «АвтоВАЗ» (- 25%), а также 109 кроссоверов Murano, 99 единиц Nissan Sentra (- 56%), 51 внедорожник Nissan Pathfinder (+82%).
Суммарно в ноябре 2016 года в России было реализовано 6 062 автомобиля Nissan. Это на 22,7% выше результата продаж за аналогичный период прошлого года.
Замыкает тройку самых востребованных в России моделей автопроизводителя Terrano, который в ноябре разошелся на рынке в количестве 1 008 ед. По данным «Автостата», в ноябре на российском авторынке продан 1 321 Almera производства «АвтоВАЗ» (- 25%), а также 109 кроссоверов Murano, 99 единиц Nissan Sentra (- 56%), 51 внедорожник Nissan Pathfinder (+82%). Суммарно в ноябре 2016 года в России было реализовано 6 062 автомобиля Nissan. Это на 22,7% выше результата продаж за аналогичный период прошлого года.
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