5 июня 2017, 14:14

Yamaha отзывает почти 400 мотоциклов, проданных в России

Речь идет о транспортных средствах, реализованных с февраля 2014 года по март 2017 года, сообщает Росстандарт.Всех владельцев приглашают в сервисные центры.
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Отзыву подлежат мотоциклы Yamaha моделей MT-09, MT-09A, MT-09TRA (Tracer), XSR900 (MTN850), реализованные с февраля 2014 года по март 2017 года – всего 394 ед.
 
Специалисты заменят на всех отзываемых транспортных средствах стойки крепления руля. Возможно, у некоторых мотоциклов был нарушен процесс нанесения краски на поверхность стойки при ее производстве. Отмечается, что это может привести к потере управления мотоциклом.
 
Представители изготовителя проинформируют владельцев подлежащих отзыву мотоциклов о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На мотоциклах будет произведена замена стоек крепления руля. Для владельцев эти ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.
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Yamaha отзывает почти 400 мотоциклов, проданных в России
Отзыву подлежат мотоциклы Yamaha моделей MT-09, MT-09A, MT-09TRA (Tracer), XSR900 (MTN850), реализованные с февраля 2014 года по март 2017 года – всего 394 ед. Специалисты заменят на всех отзываемых транспортных средствах стойки крепления руля. Возможно, у некоторых мотоциклов был нарушен процесс нанесения краски на поверхность стойки при ее производстве. Отмечается, что это может привести к потере управления мотоциклом. Представители изготовителя проинформируют владельцев подлежащих отзыву мотоциклов о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На мотоциклах будет произведена замена стоек крепления руля. Для владельцев эти ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.
2017-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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