7 июня 2017, 18:57

Ярославцам предлагают переходить дорогу по 3D-«зебре»

Не совсем обычная дорожная разметка появилась в центральной части Ярославля, на Большой Октябрьской улице. По сути, речь идет о пешеходном переходе, исполненном в модном ныне 3D-формате.
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Резонен вопрос, зачем нужна столь оригинальная разметка? Оказывается, издалека водитель воспринимает рисунок объёмным, поэтому присутствует элемент неожиданности, следовательно, машины будут снижать скорость и аккуратно преодолевать «зебру». В пресс-службе городской мэрии отметили, что работы ведутся в рамках муниципального контракта.

Подрядчик обещает: если технология покажет свою эффективность, подобных «картинок» на ярославских улицах станет больше. У подрядчика, оказывается, есть и другие креативные идеи, но о них пока ничего конкретного не говорится.  

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Ярославцам предлагают переходить дорогу по 3D-«зебре»
Резонен вопрос, зачем нужна столь оригинальная разметка? Оказывается, издалека водитель воспринимает рисунок объёмным, поэтому присутствует элемент неожиданности, следовательно, машины будут снижать скорость и аккуратно преодолевать «зебру». В пресс-службе городской мэрии отметили, что работы ведутся в рамках муниципального контракта.Подрядчик обещает: если технология покажет свою эффективность, подобных «картинок» на ярославских улицах станет больше. У подрядчика, оказывается, есть и другие креативные идеи, но о них пока ничего конкретного не говорится.  
2017-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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