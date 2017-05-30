Юбилейный Ford Explorer выпущен в Елабуге
В этой комплектации внедорожник комплектуется адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон BLIS, системой слежения за дорожной разметкой и удержанием автомобиля в полосе движения. Стоимость такого варианта модели составляет от 2 949 000 рублей.
Внедорожник приводится в движение двигателями V6 рабочим объемом 3,5 литра. Атмосферник развивает 249 л.с. и 346 Нм, позволяя ускоряться до 100 км/ч за 8,7 с. Снабженный турбонаддувом EcoBoost (340 л.с., 485 Нм) обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 6,4 с при среднем расходе топлива 13,1 л/100 км. Оба силовых агрегата были адаптированы под использование 92-го бензина.
Также появилась возможность дистанционного запуска двигателя для прогрева или охлаждения салона перед поездкой. Уже в начальной комплектации XLT внедорожник оборудуется обогревом лобового стекла, наружных зеркал и передних сидений, а начиная со следующей комплектации автомобиль оснащается обогревом руля и второго ряда сидений.
Для российского рынка была изменена форма переднего бампера. Это улучшило геометрическую проходимость внедорожника. Мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном полностью русифицирована и позволяет с помощью голосовых команд на русском языке управлять навигационными функциями, климат-контролем, аудиосистемой, телефонной книгой, мобильным телефоном.
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