30 мая 2017, 15:31

Юбилейный Ford Explorer выпущен в Елабуге

С конвейера завода Ford Sollers в Елабуге сошел 15-тысячный кроссовер Explorer. Юбилейным стал автомобиль в комплектации Limited Plus цвета Frozen White, оснащенный двигателем V6 объемом 3,5 л (249 л.с.) и 6-ступенчатой АКПП.
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В этой комплектации внедорожник комплектуется адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон BLIS, системой слежения за дорожной разметкой и удержанием автомобиля в полосе движения. Стоимость такого варианта модели составляет от 2 949 000 рублей.

Ford Explorer
Выпускается с 1997 г.
Новый от 2 913 000 до 3 654 000 Р
Объявлений: 155
Отзывов: 6

Внедорожник приводится в движение двигателями V6 рабочим объемом 3,5 литра. Атмосферник развивает 249 л.с. и 346 Нм, позволяя ускоряться до 100 км/ч за 8,7 с. Снабженный турбонаддувом EcoBoost (340 л.с., 485 Нм) обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 6,4 с при среднем расходе топлива 13,1 л/100 км. Оба силовых агрегата были адаптированы под использование 92-го бензина. 

Также появилась возможность дистанционного запуска двигателя для прогрева или охлаждения салона перед поездкой. Уже в начальной комплектации XLT внедорожник оборудуется обогревом лобового стекла, наружных зеркал и передних сидений, а начиная со следующей комплектации автомобиль оснащается обогревом руля и второго ряда сидений.

Для российского рынка была изменена форма переднего бампера. Это улучшило геометрическую проходимость внедорожника. Мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном полностью русифицирована и позволяет с помощью голосовых команд на русском языке управлять навигационными функциями, климат-контролем, аудиосистемой, телефонной книгой, мобильным телефоном.

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Отзывы по теме
Форум Ford Explorer
Здраствуйте! У меня возникла одна проблема на форд эксплорер 2004г. Купил новый акумулятор включаю зажигание вроде всё работает, но когда хочу завести стартер вообще не прокручивает и датчик давление масла лежит, что делать? чё с ним а работал до этого хорошо, на морозе простоял 5 дней.
Шакир
«За край света», к природным декорациям «Левиафана»
"Зато, как говорят, местные рыбаки, много краба, завезенного в свое время с Дальнего Востока, а также морских ежей - лови, не хочу. На обед нам подали по порции вкуснейшей рыбы, северных мидий и крабовых палочек (не путать с той «химией», что предлагает наша городская торговля) - где еще отведаешь таких ...
Сергей
Ford Explorer с выгодой
Не очень то большая скидка...
alexsey9999
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Юбилейный Ford Explorer выпущен в Елабуге
В этой комплектации внедорожник комплектуется адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон BLIS, системой слежения за дорожной разметкой и удержанием автомобиля в полосе движения. Стоимость такого варианта модели составляет от 2 949 000 рублей.{{model_419}} Внедорожник приводится в движение двигателями V6 рабочим объемом 3,5 литра. Атмосферник развивает 249 л.с. и 346 Нм, позволяя ускоряться до 100 км/ч за 8,7 с. Снабженный турбонаддувом EcoBoost (340 л.с., 485 Нм) обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 6,4 с при среднем расходе топлива 13,1 л/100 км. Оба силовых агрегата были адаптированы под использование 92-го бензина. Также появилась возможность дистанционного запуска двигателя для прогрева или охлаждения салона перед поездкой. Уже в начальной комплектации XLT внедорожник оборудуется обогревом лобового стекла, наружных зеркал и передних сидений, а начиная со следующей комплектации автомобиль оснащается обогревом руля и второго ряда сидений. Для российского рынка была изменена форма переднего бампера. Это улучшило геометрическую проходимость внедорожника. Мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном полностью русифицирована и позволяет с помощью голосовых команд на русском языке управлять навигационными функциями, климат-контролем, аудиосистемой, телефонной книгой, мобильным телефоном.
2017-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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