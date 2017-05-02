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2 мая 2017, 08:22
За 2 недели цены изменились у 8 автобрендов
Согласно данным исследования цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, представленных на российском рынке, за вторую половину апреля цены изменились у 8 из них.
По данным «Автостата», изменение цен коснулось только определенных моделей. Так, марка Chevrolet подняла цену внедорожника Niva на 0,3 - 2,9 %, в то же время Ravon снизил цену седана Gentra на 14,3 - 17, 3%.
Lexus увеличил цены кроссоверов: RX 200t AWD в комплектации Luxury на 3,1 - 3,2 %, RX 350 на 2,8 - 3,1 %, RX 450h на 2,5 – 2,7 %. Производитель Nissan поднял цены кроссовера Qashqai на 0,9 - 1,6 %) и внедорожника X-Trail на 0,5 - 1 %.
Отметим также, что компания Audi начала продажи кроссовера Q5 нового поколения с двигателем 2 литра мощностью 249 л.с., автоматической коробкой и полным приводом. Стоимость модели составляет от 2 980 000 до 3 115 000 рублей в зависимости от комплектации. Таким образом, по сравнению с предыдущим поколением, минимальная цена выросла на 17,8 %, а максимальная снизилась на 8,1 %.
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27.04.2017, 11:20
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
спасибо, довольно таки полезно, главное недалеко от моего дома, если что теперь знаю куда можно будет обратиться
невнимательность другого водителя, стоял себе на парковке, никого не трогал, тут таксист врезался мне в бок, сказал, что не заметил) ) ) )
Мне тоже Доктор Стрендж понравился, крутой фильм и отличная игра актеров
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