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2 мая 2017, 08:22

За 2 недели цены изменились у 8 автобрендов

Согласно данным исследования цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, представленных на российском рынке, за вторую половину апреля цены изменились у 8 из них.
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По данным «Автостата», изменение цен коснулось только определенных моделей. Так, марка Chevrolet подняла цену внедорожника Niva на 0,3 - 2,9 %, в то же время Ravon снизил цену седана Gentra на 14,3 - 17, 3%.
 
Lexus увеличил цены кроссоверов: RX 200t AWD в комплектации Luxury на 3,1 - 3,2 %, RX 350 на 2,8 - 3,1 %, RX 450h на 2,5 – 2,7 %. Производитель Nissan поднял цены кроссовера Qashqai на 0,9 - 1,6 %) и внедорожника X-Trail на 0,5 - 1 %.
 
Отметим также, что компания Audi начала продажи кроссовера Q5 нового поколения с двигателем 2 литра мощностью 249 л.с., автоматической коробкой и полным приводом. Стоимость модели составляет от 2 980 000 до 3 115 000 рублей в зависимости от комплектации. Таким образом, по сравнению с предыдущим поколением, минимальная цена выросла на 17,8 %, а максимальная снизилась на 8,1 %.

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За 2 недели цены изменились у 8 автобрендов
По данным «Автостата», изменение цен коснулось только определенных моделей. Так, марка Chevrolet подняла цену внедорожника Niva на 0,3 - 2,9 %, в то же время Ravon снизил цену седана Gentra на 14,3 - 17, 3%. Lexus увеличил цены кроссоверов: RX 200t AWD в комплектации Luxury на 3,1 - 3,2 %, RX 350 на 2,8 - 3,1 %, RX 450h на 2,5 – 2,7 %. Производитель Nissan поднял цены кроссовера Qashqai на 0,9 - 1,6 %) и внедорожника X-Trail на 0,5 - 1 %. Отметим также, что компания Audi начала продажи кроссовера Q5 нового поколения с двигателем 2 литра мощностью 249 л.с., автоматической коробкой и полным приводом. Стоимость модели составляет от 2 980 000 до 3 115 000 рублей в зависимости от комплектации. Таким образом, по сравнению с предыдущим поколением, минимальная цена выросла на 17,8 %, а максимальная снизилась на 8,1 %.
2017-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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