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25 мая 2017, 09:55

За езду «верхом» на броне вездехода поисковиков могут оштрафовать

В конце апреля поисковый отряд «Находка» совершил экспедицию к месту падения советского штурмовика Ил-2 в леса близ Демянска Новгородской области. В ней участвовал врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин.
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В топи пришлось добираться на гусеничном вездеходе. В некоторых местах на пути отряда оказывались водоёмы. Для их форсирования приходилось забираться на броню вездехода. Естественно. Этим воспользовался и г-н Никитин.

Блогера по имени Владимир Львовский сим фактом возмутился через один из региональных порталов: «Врио губернатора должен был прекратить это безобразие: вызвать инспектора по гусеничным машинам и наказать тех, кто организует покатушки по лесу». После этого блогер написал жалобу в ГИБДД. Не исключено, что на водителя вездехода и командира поискового отряда Александра Морзунова могут быть наложены штрафные санкции.

Последний уже заявил: «Если строго следовать букве закона, мы виноваты. Существуют определённые требования к перевозке людей. Это, в частности, наличие ограждений и скамеек. Люди должны понимать, что в лесу поисковики делают свою работу в совершенно нестандартных условиях. Мы ехали не по трассе. Если и сидим на броне, то это – жизненная необходимость. Большую часть пути мы шли пешком. Но реку глубиной в 1,5 метра следовало переехать на «верхом» броне. Было холодно, люди понимали, что делали. Соблюдать все правила в лесу невозможно».

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За езду «верхом» на броне вездехода поисковиков могут оштрафовать
В топи пришлось добираться на гусеничном вездеходе. В некоторых местах на пути отряда оказывались водоёмы. Для их форсирования приходилось забираться на броню вездехода. Естественно. Этим воспользовался и г-н Никитин.Блогера по имени Владимир Львовский сим фактом возмутился через один из региональных порталов: «Врио губернатора должен был прекратить это безобразие: вызвать инспектора по гусеничным машинам и наказать тех, кто организует покатушки по лесу». После этого блогер написал жалобу в ГИБДД. Не исключено, что на водителя вездехода и командира поискового отряда Александра Морзунова могут быть наложены штрафные санкции.Последний уже заявил: «Если строго следовать букве закона, мы виноваты. Существуют определённые требования к перевозке людей. Это, в частности, наличие ограждений и скамеек. Люди должны понимать, что в лесу поисковики делают свою работу в совершенно нестандартных условиях. Мы ехали не по трассе. Если и сидим на броне, то это – жизненная необходимость. Большую часть пути мы шли пешком. Но реку глубиной в 1,5 метра следовало переехать на «верхом» броне. Было холодно, люди понимали, что делали. Соблюдать все правила в лесу невозможно».
2017-05-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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