За год российский авторынок потерял четверть моделей
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Если в начале прошлого года на автомобильном рынке РФ было представлено 450 моделей, за год их количество уменьшилось на 106 моделей, то есть на 25,6 %.
Серьезнее всего «просел» SUV-сегмент - ушло 30 представителей. Такая ситуация наблюдается из-за сокращения Chevrolet и Opel. В классе В больше нет 14 моделей - Alfa Romeo MiTo и Audi A1, кроме того, были заменены Daewoo Nexia и Lada Samara. Меньше всего потеряли сегменты F и LCV1.
Сокращение модельного ряда происходит из-за низкого спроса, поэтому производители стараются оставлять только наиболее популярные автомобили.
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За год российский авторынок потерял четверть моделей
Серьезнее всего «просел» SUV-сегмент - ушло 30 представителей. Такая ситуация наблюдается из-за сокращения Chevrolet и Opel. В классе В больше нет 14 моделей - Alfa Romeo MiTo и Audi A1, кроме того, были заменены Daewoo Nexia и Lada Samara. Меньше всего потеряли сегменты F и LCV1. Сокращение модельного ряда происходит из-за низкого спроса, поэтому производители стараются оставлять только наиболее популярные автомобили.
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