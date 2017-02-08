За год в Москве лишены прав более 27 000 водителей
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Это меньше, нежели годом ранее, когда прав на управление транспортным средством лишили 31 700 водителей. О причинах, которые стали поводом для решения, не сообщается – все они закреплены в действующем законодательстве.
Также в прошлом году экзаменационными подразделениями Госавтоинспекции Москвы выдано 406 300 водительских удостоверений, из них полученных впервые - 84 800.
«В 2015 году было выдано 384,5 тыс. удостоверений, из них полученных впервые - 81 900», — рассказали в ГИБДД Москвы.
Привет всем!У меня такая проблема на магнуме 440,2005года, когда пробуксовывает заднее колесо на панеле засвечивается знак стоп впоследствии чего неработает автомат и притормажевает колесо, но стоит выключить зажигание и включить обратно проблема изчезает.Но даже если не пробуксовывать, а просто нажать ...
За год в Москве лишены прав более 27 000 водителей
Также в прошлом году экзаменационными подразделениями Госавтоинспекции Москвы выдано 406 300 водительских удостоверений, из них полученных впервые - 84 800. «В 2015 году было выдано 384,5 тыс. удостоверений, из них полученных впервые - 81 900», — рассказали в ГИБДД Москвы.
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