8 февраля 2017, 17:15

За год в Москве лишены прав более 27 000 водителей

Это меньше, нежели годом ранее, когда прав на управление транспортным средством лишили 31 700 водителей. О причинах, которые стали поводом для решения, не сообщается – все они закреплены в действующем законодательстве.
Также в прошлом году экзаменационными подразделениями Госавтоинспекции Москвы выдано 406 300 водительских удостоверений, из них полученных впервые - 84 800.
 
«В 2015 году было выдано 384,5 тыс. удостоверений, из них полученных впервые - 81 900», — рассказали в ГИБДД Москвы.

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За год в Москве лишены прав более 27 000 водителей
Также в прошлом году экзаменационными подразделениями Госавтоинспекции Москвы выдано 406 300 водительских удостоверений, из них полученных впервые - 84 800. «В 2015 году было выдано 384,5 тыс. удостоверений, из них полученных впервые - 81 900», — рассказали в ГИБДД Москвы.
2017-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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