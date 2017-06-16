16 июня 2017, 18:00
За непропуск «скорой помощи» предлагают ввести уголовное наказание
Депутаты Госдумы одобрили законопроект, согласно которому за непропуск машин «скорой помощи» водители будут нести уголовную ответственность. Правда, речь идет о ситуациях, когда задержка «скорой» привела к смерти больного.
Если инициативу одобрят, за нарушение ПДД с такими последствиями водителю будет грозить срок до 4 лет. В случае причинения средней тяжести вреда здоровью больного, устанавливается наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей и обязательных работ до 360 часов.
Ранее также предлагалось освободить водителей «скорой помощи» от ответственности за повреждение автомобилей, которые мешают проезду. В настоящий момент за непропуск «скорой помощи» автомобилистов лишают прав на 1–3 месяца.
Ранее также предлагалось освободить водителей «скорой помощи» от ответственности за повреждение автомобилей, которые мешают проезду. В настоящий момент за непропуск «скорой помощи» автомобилистов лишают прав на 1–3 месяца.
Плюсы и минусы
|Действенный способ борьбы с принципиальными нарушителями.
|Сложно доказать, что смерть наступила именно из-за конкретного водителя.
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