13 июля 2017, 10:10

За полгода с российского авторынка ушло 18 моделей

Первое полугодие 2017 года хоть и принесло рекордный рост автомобильного рынка, равный 15%, специалисты обладают и другими статистическими данными. По подсчетам экспертов, отечественный авторынок «обеднел» на 18 моделей.
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По словам экспертов, в первой трети года решение о прекращении продаж в России приняло руководство пяти автопроизводителей, «забрав» с собой 11 моделей. Во втором квартале рынок покинули семь моделей, но уже шести различных брендов.

Согласно аналитике, ассортимент сократился за счет выхода таких моделей, как Hyundai Genesis, DFM S30, Mitsubishi Lancer Evolution, Volkswagen Passat СС,  Audi A1 и электромобили Mitsubishi, Opel, премиальный суббренд Honda Acura, KIA Venga, Volkswagen Touareg, Brilliance Н230, Fiat-Chrysler (FCA). В ближайшее время покупателям станут недоступны хэтчбеки Volkswagen Golf, запасы которых на складах у дилеров уже на исходе.

Существует вероятность выхода с российского рынка автомобилей Nissan Tiida/Sentra. Об этом свидетельствует прекращение выпуска на автозаводе «ЛАДА Ижевск», который с мая не производит модели марки и не получает на них новые заказы.

Но несмотря на это, компания Subaru рассматривает возможность возвращения в Россию, также как и Honda не исключает вероятности восстановить продажи седанов Civic и Accord.

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За полгода с российского авторынка ушло 18 моделей
{{material_120036}}По словам экспертов, в первой трети года решение о прекращении продаж в России приняло руководство пяти автопроизводителей, «забрав» с собой 11 моделей. Во втором квартале рынок покинули семь моделей, но уже шести различных брендов.Согласно аналитике, ассортимент сократился за счет выхода таких моделей, как Hyundai Genesis, DFM S30, Mitsubishi Lancer Evolution, Volkswagen Passat СС,  Audi A1 и электромобили Mitsubishi, Opel, премиальный суббренд Honda Acura, KIA Venga, Volkswagen Touareg, Brilliance Н230, Fiat-Chrysler (FCA). В ближайшее время покупателям станут недоступны хэтчбеки Volkswagen Golf, запасы которых на складах у дилеров уже на исходе.Существует вероятность выхода с российского рынка автомобилей Nissan Tiida/Sentra. Об этом свидетельствует прекращение выпуска на автозаводе «ЛАДА Ижевск», который с мая не производит модели марки и не получает на них новые заказы.Но несмотря на это, компания Subaru рассматривает возможность возвращения в Россию, также как и Honda не исключает вероятности восстановить продажи седанов Civic и Accord.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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