13 июля 2017, 10:10
За полгода с российского авторынка ушло 18 моделей
Первое полугодие 2017 года хоть и принесло рекордный рост автомобильного рынка, равный 15%, специалисты обладают и другими статистическими данными. По подсчетам экспертов, отечественный авторынок «обеднел» на 18 моделей.
Ранее мы писали
С 2014 года аналитики наблюдали только отрицательную динамику на рынке продаж легковых автомобилей в России ...Читать далее
Согласно аналитике, ассортимент сократился за счет выхода таких моделей, как Hyundai Genesis, DFM S30, Mitsubishi Lancer Evolution, Volkswagen Passat СС, Audi A1 и электромобили Mitsubishi, Opel, премиальный суббренд Honda Acura, KIA Venga, Volkswagen Touareg, Brilliance Н230, Fiat-Chrysler (FCA). В ближайшее время покупателям станут недоступны хэтчбеки Volkswagen Golf, запасы которых на складах у дилеров уже на исходе.
Существует вероятность выхода с российского рынка автомобилей Nissan Tiida/Sentra. Об этом свидетельствует прекращение выпуска на автозаводе «ЛАДА Ижевск», который с мая не производит модели марки и не получает на них новые заказы.
Но несмотря на это, компания Subaru рассматривает возможность возвращения в Россию, также как и Honda не исключает вероятности восстановить продажи седанов Civic и Accord.
Читайте по теме
Права для иностранцев: только ли формальность?
12.07.2017, 09:22
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN
06.07.2017, 08:57
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Читайте по теме
Права для иностранцев: только ли формальность?
12.07.2017, 09:22
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN
06.07.2017, 08:57
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ага, был у меня кашкай, хорошая машинка, мечтал по трейд ин ее отдать и взять такую же модель поновее, в полном фарше, но как увидел цены, это кризис что-ли? Почти полтора ляма. А комплектация победнее в районе ляма но даже без климата. Решил повременить с покупкой, чуть позже увидел в автосалоне Хавейл ...
Ага, был у меня кашкай, хорошая машинка, мечтал по трейд ин ее отдать и взять такую же модель поновее, в полном фарше, но как увидел цены, это кризис что-ли? Почти полтора ляма. А комплектация победнее в районе ляма но даже без климата. Решил повременить с покупкой, чуть позже увидел в автосалоне Хавейл ...
Моя история до боли проста, в семье 2 машины, иномарки среднего класса - джип митсубиси паджеро спорт и ситроен с4, покупались новые, были на гарантии. Всё началось со скитания по адекватным дилерам, которые должны были обслуживать наши машины качественно, тем более за те космические деньги, которые ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное