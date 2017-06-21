21 июня 2017, 12:31

Заказчики получили первые КамАЗ-5490 Neo

Более сотни модернизированных тягачей переданы крупной частной компании, занимающейся грузоперевозками. Еще одна партия в 50 машин отгружена челнинской транспортной организации.
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В обозримой перспективе у компании «КамАЗ» еще 2 крупные сделки, результатом которых должны стать новые поставки тягачей покупателям. 100 автомобилей КамАЗ, переоборудованных под смешанный тип подачи топлива, планируется передать федеральной транспортной компании в структуре одного из ведущих ритейлеров. Еще примерно столько же выпущено для одной из столичных логистических компаний.
 
Напомним, что серийное производство магистральных тягачей КамАЗ-5490 Neo началось 18 апреля. Обновленный грузовик получил ряд конструктивных изменений, которые, как предполагается, будут служить повышению его производительности.
 
В частности, колесная база увеличена на 200 мм, что позволяет равномерно распределять нагрузку между осями. Усилена передняя подвеска с необслуживаемыми сайлентблоками вместо втулок, плоская верхняя часть задних крыльев поможет избежать контакта с полуприцепом. Модернизация компонентов шасси автомобиля позволила повысить их надежность и ресурс, а также сократить трудоемкость обслуживания. Интерес к новинке обоснован и тем, что модернизированная версия тягача имеет увеличенный объем топливных баков: с одной стороны до 695 литров, а если нужен будет и второй, общая емкость может достигать 1 100 литров.
 
На заводе разработаны 4 комплектации Neo: 2 – с автоматическими коробками передач производства ZF, 2 – с механическими.
 
Очередь на новые грузовые транспортные средства расписана на несколько месяцев вперед.
Новинки и концепт кары KamAZ

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
Сергей
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
Оформить карту для тахографа в Твери
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
lavazza23
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Заказчики получили первые КамАЗ-5490 Neo
В обозримой перспективе у компании «КамАЗ» еще 2 крупные сделки, результатом которых должны стать новые поставки тягачей покупателям. 100 автомобилей КамАЗ, переоборудованных под смешанный тип подачи топлива, планируется передать федеральной транспортной компании в структуре одного из ведущих ритейлеров. Еще примерно столько же выпущено для одной из столичных логистических компаний. Напомним, что серийное производство магистральных тягачей КамАЗ-5490 Neo началось 18 апреля. Обновленный грузовик получил ряд конструктивных изменений, которые, как предполагается, будут служить повышению его производительности. В частности, колесная база увеличена на 200 мм, что позволяет равномерно распределять нагрузку между осями. Усилена передняя подвеска с необслуживаемыми сайлентблоками вместо втулок, плоская верхняя часть задних крыльев поможет избежать контакта с полуприцепом. Модернизация компонентов шасси автомобиля позволила повысить их надежность и ресурс, а также сократить трудоемкость обслуживания. Интерес к новинке обоснован и тем, что модернизированная версия тягача имеет увеличенный объем топливных баков: с одной стороны до 695 литров, а если нужен будет и второй, общая емкость может достигать 1 100 литров. На заводе разработаны 4 комплектации Neo: 2 – с автоматическими коробками передач производства ZF, 2 – с механическими. Очередь на новые грузовые транспортные средства расписана на несколько месяцев вперед.
2017-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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