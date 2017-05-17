Замедляемся, как в Европе. Скорость в городе снизят?
В очередной раз с предложением снизить максимально разрешенную скорость в городе предложили в Минтрансе и МВД. Ряд специалистов в области транспорта убеждены, что она должна составлять не более 50 км/ч. Это, дескать, приведет к сокращению количества пострадавших и погибших в авариях. При этом еще в марте научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ внес предложение снизить скорость движения вообще до 40 км/ч, как во многих европейских странах. Эта же организация посчитала необходимым уменьшить размер дорожных знаков, которые и без того порой не видно.
Также в России предложили ввести «спокойные» зоны, где приоритет движения остается за пешеходом, а проезд автомобилей разрешен с ограничениями и со скоростью не более 20 км/ч. Пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте без разметки, а для обозначения зон будут разработаны новые дорожные знаки. Подобная практика распространена в исторических центрах многих европейских городов, и автомобилисты предпочитают объезжать их стороной из-за неудобства и маленькой скорости движения.
Взять курс на Европу по части снижения скорости многие эксперты предлагают давно. Дело в том, что при скорости 50 км/ч автомобиль может остановиться на сухой дороге через 30 метров (38 метров - на мокрой), а вероятность летального исхода при наезде на пешехода равна 50%. Если сравнивать с ныне действующей реальностью, то в населенных пунктах России при скорости 80 км/ч остановочный путь на сухой дороге составляет аж 63 метра, на мокрой - 84 метра. Вероятность летального исхода для пешехода при столкновении при скорости более 68 км/ час - 100%. При этом в городах и населенных пунктах сбивается 93% от всех пострадавших в ДТП пешеходов.
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Снижение скорости в городах России до 50 км/ч - одна из главных целей «Союза пешеходов», всячески пропагандируемая нами с 2010 года. А за 15 лет до этого, сразу после создания Евросоюза, основываясь на исследованиях Всемирной организации здравоохранения, в европейских странах ограничили скорость автомобилей в населенных пунктах до 50 км/ч. По тому же пути пошли Соединенные Штаты. При этом в указанных странах ненаказуемое превышение установленной максимальной скорости колеблется от 2 до 5 км/ч.
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Владимир Соколов, председатель МОД «Союз пешеходов»
За последние 6 лет общее количество пострадавших и погибших на дорогах пешеходов уменьшилось с 70 тыс. в год до 56 тыс. Этот показатель в расчете на 100 тыс. населения в 3-4 раза выше, чем в странах ЕС. Особую озабоченность вызывают наезды на пешеходных переходах: в 2016 году на них погибли 1 024 и ранено 18 498 пешеходов. Таким образом, на пешеходных переходах было сбито 35% от всех пострадавших пешеходов. Причина простая: скорости, развиваемые автомобилями в России (60 км/ч плюс 20 км/ч - ненаказуемое превышение), несовместимы с жизнью.
Несмотря на очевидные плюсы снижения скоростного потока, в нашей стране почему-то предпочитают, наоборот, повышать максимальный порог движения. Мол, это позволяет бороться с заторами. По факту же это приводит к увеличению ДТП и, как следствие, пробкам. Показательный пример – Санкт-Петербург, который однажды примерил на себя «максималку» в 80 км/ч. Данный эксперимент длился недолго, инспекторы зафиксировали всплеск ДТП на этих участках и убрали знаки. Тем не менее, не все автомобилисты поддерживают снижение скорости.
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Если человек грамотный и опытный, мониторит дорогу и не создает аварийных ситуаций, то и освободите ему левый скоростной ряд. Ведь мы знаем, что порой медленная езда создает на дорогах еще больше аварийных ситуаций и, безусловно, является объектом раздражения для водителей со стажем. Надо объективно оценивать свои возможности водительского мастерства и удерживать на дорогах ту полосу, которой вы будете соответствовать и оставаться незамеченными.
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Алла Петрова, лидер общественного движения «Формула Безопасности»
Вместо того, чтобы создавать оптимальную безопасную скоростную среду, власти допускают все больше послаблений. Например, на скоростных магистралях увеличили максимальную скорость до 130 км/ч. Также сдвинули ограничительный порог и для мотоциклистов. Вот только подобные меры фактически развязывают руки лихачам и подвергают опасности других участников движения.
Как эффективно бороться с нарушителями скоростного режима, пока не ясно. Опыт той же Европы говорит о том, что повышение штрафов свыше определенного уровня становится нечувствительным для водителей. В России, например, после введения штрафов выше 1500 рублей за движение по обочине это наказание потеряло свою эффективность - водители не боятся такого штрафа. Проблема усугубляется тем, что у нас не реализуется принцип неотвратимости наказания. Единственный выход, как считают эксперты, - лишение прав на 2-6 месяцев. Угроза остаться без ВУ подействует гораздо эффективнее, чем штрафы, которые некоторые просто не платят или оплачивают с 50-процентной скидкой.
|Это действительно снизит количество ДТП.
|Вряд ли автомобилисты будут соблюдать такой скоростной режим.
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