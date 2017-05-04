Запчасти Ford подешевели
С этого месяца оригинальные запчасти на Ford в России стали дешевле. В общей сложности снижение цен затронуло 42 группы популярных деталей, в том числе под брендом Motorcraft, которые ориентированы на машины старше 3-х лет.
Изменения коснулись, в первую очередь, самых востребованных групп запасных частей: фильтры масляные -29%, воздушные -29%, салонные -14%. Свечи зажигания стали дешевле на 29%, щетки стеклоочистителя на 20%, а аккумуляторные батареи – на 23%.
Изменение максимальных цен перепродажи на запасные части позволит дилерам снизить цены на плановое ТО и популярные сервисные операции. Эти изменения стали возможны благодаря укреплению курса рубля и постоянной работе по локализации производства не только компонентов для сборочного завода, но и для канала поставки оригинальных запасных частей Ford.
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