Запчасти Toyota подешевели на четверть
«Тойота Мотор» объявлен снижение цен на ключевые позиции оригинальных запасных частей. Так, с 1 апреля понижены цены на наиболее востребованные кузовные запчасти для популярных моделей Toyota российского производства: Camry и RAV4.
Снижение цен на группу запчастей для наиболее популярных у россиян моделей составило 25 %, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор». Стали доступнее двери, крылья, капот, панель крыши, передний и задний бампера.
Нынешнее снижение цен – не первое (и, вероятно, не последнее). Ранее уже были объявлены особые предложения на 83 наименования запчастей, используемых для регламентного техобслуживания и проведения дополнительных работ. Так, например, специальные цены распространяются на оригинальные фильтры, тормозные колодки и диски, прокладки, приводные ремни и натяжители. Среднее снижение максимальной цены перепродажи составило 20 %, причем на некоторые позиции цена уменьшилась вдвое.
Напомним, что в феврале и марте в рамках политики по увеличению доступности продукции производителя были введены скидки на модели Camry, RAV4, Land Cruiser 200 и Corolla 2016 года выпуска.
Так, например, цена прошлогодней Camry составляла 1 567 000 рублей, что почти на 100 000 дешевле, чем раньше. Комплектация RAV4 «Комфорт» предлагалась за 1 541 000 рублей. Цена флагманского Land Cruiser 200 снижалась до 3 992 000 рублей. Седан Corolla 2016 года дешевел на 50 000 рублей.
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