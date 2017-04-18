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18 апреля 2017, 17:40

Запчасти Toyota подешевели на четверть

«Тойота Мотор» объявлен снижение цен на ключевые позиции оригинальных запасных частей. Так, с 1 апреля понижены цены на наиболее востребованные кузовные запчасти для популярных моделей Toyota российского производства: Camry и RAV4.
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Снижение цен на группу запчастей для наиболее популярных у россиян моделей составило 25 %, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор». Стали доступнее двери, крылья, капот, панель крыши, передний и задний бампера.
 
Нынешнее снижение цен – не первое (и, вероятно, не последнее). Ранее уже были объявлены особые предложения на 83 наименования запчастей, используемых для регламентного техобслуживания и проведения дополнительных работ. Так, например, специальные цены распространяются на оригинальные фильтры, тормозные колодки и диски, прокладки, приводные ремни и натяжители. Среднее снижение максимальной цены перепродажи составило 20 %, причем на некоторые позиции цена уменьшилась вдвое.
 
Напомним, что в феврале и марте в рамках политики по увеличению доступности продукции производителя были введены скидки на модели Camry, RAV4, Land Cruiser 200 и Corolla 2016 года выпуска. 
 
Так, например, цена прошлогодней Camry составляла 1 567 000 рублей, что почти на 100 000 дешевле, чем раньше. Комплектация RAV4 «Комфорт» предлагалась за 1 541 000 рублей. Цена флагманского Land Cruiser 200 снижалась до 3 992 000 рублей. Седан Corolla 2016 года дешевел на 50 000 рублей.
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Запчасти Toyota подешевели на четверть
Снижение цен на группу запчастей для наиболее популярных у россиян моделей составило 25 %, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор». Стали доступнее двери, крылья, капот, панель крыши, передний и задний бампера. Нынешнее снижение цен – не первое (и, вероятно, не последнее). Ранее уже были объявлены особые предложения на 83 наименования запчастей, используемых для регламентного техобслуживания и проведения дополнительных работ. Так, например, специальные цены распространяются на оригинальные фильтры, тормозные колодки и диски, прокладки, приводные ремни и натяжители. Среднее снижение максимальной цены перепродажи составило 20 %, причем на некоторые позиции цена уменьшилась вдвое. Напомним, что в феврале и марте в рамках политики по увеличению доступности продукции производителя были введены скидки на модели Camry, RAV4, Land Cruiser 200 и Corolla 2016 года выпуска.  Так, например, цена прошлогодней Camry составляла 1 567 000 рублей, что почти на 100 000 дешевле, чем раньше. Комплектация RAV4 «Комфорт» предлагалась за 1 541 000 рублей. Цена флагманского Land Cruiser 200 снижалась до 3 992 000 рублей. Седан Corolla 2016 года дешевел на 50 000 рублей.
2017-04-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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