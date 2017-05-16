Запуск электронных автопаспортов отложат
С таким предложением к совету Евразийской экономической комиссии выступила Белоруссия. Причина – не сообщается, однако в случае одобрения просьбы переход на электронный паспорт транспортных средств (ЭПТС) может состояться не раньше следующего лета.
Автопроизводители тоже пожелали сдвинуть срок перехода на электронные автопаспорта, как минимум, до начала 2018-го. Такие меры необходимы для стабильного функционирования системы.
Ранее сообщалось, что процесс перехода на электронный документооборот продлится 2 года. В этот период автомобилистам будут выдавать бумажные ПТС, а параллельно оформлять электронный документ. Владельцы тракторов и других самоходных транспортных средств будут получать ПТС до 1 июля 2018 года. Помимо этого, первый зампред комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак выступил с предложением создать систему выдачи электронных водительских прав. По его словам, законодательство уже готово к введению таких документов.
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