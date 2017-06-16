16 июня 2017, 09:09
Заработать на новичках. Тарифы ОСАГО могут поменять
Уже в ближайшее время начинающим водителям, возможно, придется больше платить за полис обязательного автострахования. Коэффициент для граждан в возрасте до 29 лет и со стажем вождения до 6 лет могут поднять от 1 до 1,55-1,8.
По инициативе Банка России количество возрастных групп водителей может вырасти с 4 до 7. Самая дорогая страховка окажется для водителей в возрасте от 22 до 29 лет с небольшим стажем вождения. За ОСАГО таким ездокам придется платить на 55-80% больше, чем сейчас.
Также в ЦБ предлагают увеличить коэффициент для полисов без ограничения количества допущенных к управлению лиц — с 1,8 до 2,7. В этом случае водители, которые не очень хорошо водят, смогут оформить открытый полис и платить меньше, чем с учетом аварийности. Сам же коэффициент за безаварийную езду предлагают определять в начале каждого года, чтобы пресечь ситуации, когда «бонус-малус» присваивают водителю, вписанному в несколько полисов.
Страховщики пытаются уверить общественность, что ОСАГО было и остается социальным, то есть ориентированным видом страхования, стоимость которого должна быть доступной для всех категорий граждан. Однако при этом, дескать, страховые компании не могут работать себе в убыток, ведь это направление, как и любой другой бизнес, должно приносить прибыль, в противном случае акционеры потеряют интерес к его поддержке. Решение Центробанка РФ повысить минимальные значения базовых ставок по большей части категорий транспортных средств на 40% объяснялось как раз якобы убыточностью этого направления страхования и желанием обезопасить водителя. Мол, гражданин должен получать реальную сумму денег, достаточную для ремонта поврежденного автомобиля (до 400 тыс. рублей) и восстановлению после ДТП (до 500 тыс. рублей по здоровью).
При этом размер «тарифного коридора» был расширен с 5 до 20 процентных пунктов, что фактически сделало обязательную страховку дороже на 60%. Таким подарком страховщики воспользовались по полной, и стоимость «автогражданки» тут же выросла в половину. К примеру, страховка для водителя со стажем более 10 лет безаварийного вождения, который передвигается на малолитражном автомобиле с двигателем до 100 л. с., обойдется в 7,2 тыс. рублей.
На деле получается, что водителей в буквальном смысле душат тарифами, придумывая все новые способы заработка для страховщиков. Если предложение Центробанка будет одобрено, для новичков ОСАГО на автомобиль с мотором до 100 л. с. может стоить более 10 тыс. рублей. Комментировать инициативу ЦБ и ее последствия представители страховых компаний отказались. Зато в автомобильных сообществах прокатилась волна недовольства в отношении введения новых коэффициентов. Всяческие изменения дурным образом отражаются на стоимости страховки, которая и без того за последние 2 года уже выросла в некоторых регионах более чем в 2 раза.
Как считает эксперт, стоимость страховки должна быть оправдана, но в большинстве страховых организаций даже не ограничиваются и без того немалыми тарифами и навязывают дополнительные услуги. Некоторые до сих пор не оформляют электронные полисы. Мониторинг ОФН показал, что оформить договор в электронном виде зачастую оказывается невозможно из-за технических проблем и прочих ошибок на сайтах страховщиков. Среди автовладельцев, участвовавших в опросе, лишь 16% заявили, что оформили полисы онлайн, остальные заключали договор в точках продаж.
Согласно официальной статистике (данные ЦБ), страховщики имеют миллиардную прибыль. Давно известно, что это сверхприбыльный бизнес. В последние пару лет стоимость полиса ОСАГО возросла в несколько раз, а вот выплаты выросли не равномерно - страховщики максимально зажимают выплаты, для этого создали целый механизм. А в скором времени реальные деньги и вовсе заменят ремонтом («натуральное» ОСАГО). Центробанк РФ доработал ряд документов, согласно которым выбор потерпевшим станции техобслуживания осуществляется из списка сервисов, предоставленных страховщиком.
Во многих европейских странах страхование ответственности водителя является добровольным, при этом единого подхода к ценообразованию не существует. В одних государствах такая страховка стоит от 50 евро, в других - доходит и до 1 тыс. евро в год. Перед тем, как сесть за руль и выехать на дорогу, водитель должен сам решать, хочет он взять всю ответственность за возможные последствия виновности в ДТП на себя, либо за некую плату разделить расходы со страховой компанией. Защитники прав автомобилистов уже неоднократно призывали отказаться от привязки стоимости полиса ОСАГО к мощности двигателя, поскольку, по статистике, на вероятность попадания в ДТП этот параметр практически не влияет.
В прошлом году в Минфине уже предлагали отказаться от региональных коэффициентов и привязки тарифа к мощности авто. Как считают в ведомстве, больше внимания необходимо уделять политике андеррайтинга страховщика, чтобы постепенно отказываться от нормативного регулирования значений значительного числа коэффициентов страховых тарифов. Однако вместо этого теперь родилось новое предложение заработка, теперь уже на начинающих водителях.
Также в ЦБ предлагают увеличить коэффициент для полисов без ограничения количества допущенных к управлению лиц — с 1,8 до 2,7. В этом случае водители, которые не очень хорошо водят, смогут оформить открытый полис и платить меньше, чем с учетом аварийности. Сам же коэффициент за безаварийную езду предлагают определять в начале каждого года, чтобы пресечь ситуации, когда «бонус-малус» присваивают водителю, вписанному в несколько полисов.
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При этом размер «тарифного коридора» был расширен с 5 до 20 процентных пунктов, что фактически сделало обязательную страховку дороже на 60%. Таким подарком страховщики воспользовались по полной, и стоимость «автогражданки» тут же выросла в половину. К примеру, страховка для водителя со стажем более 10 лет безаварийного вождения, который передвигается на малолитражном автомобиле с двигателем до 100 л. с., обойдется в 7,2 тыс. рублей.
На деле получается, что водителей в буквальном смысле душат тарифами, придумывая все новые способы заработка для страховщиков. Если предложение Центробанка будет одобрено, для новичков ОСАГО на автомобиль с мотором до 100 л. с. может стоить более 10 тыс. рублей. Комментировать инициативу ЦБ и ее последствия представители страховых компаний отказались. Зато в автомобильных сообществах прокатилась волна недовольства в отношении введения новых коэффициентов. Всяческие изменения дурным образом отражаются на стоимости страховки, которая и без того за последние 2 года уже выросла в некоторых регионах более чем в 2 раза.
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"Текст"
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Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги»
Согласно официальной статистике (данные ЦБ), страховщики имеют миллиардную прибыль. Давно известно, что это сверхприбыльный бизнес. В последние пару лет стоимость полиса ОСАГО возросла в несколько раз, а вот выплаты выросли не равномерно - страховщики максимально зажимают выплаты, для этого создали целый механизм. А в скором времени реальные деньги и вовсе заменят ремонтом («натуральное» ОСАГО). Центробанк РФ доработал ряд документов, согласно которым выбор потерпевшим станции техобслуживания осуществляется из списка сервисов, предоставленных страховщиком.
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Тарифы на ОСАГО необоснованно завышены. Вообще, неправильно что-либо навязывать водителям, которые и без того платят транспортные налоги, покупают топливо, куда заложены акцизы. Во многих цивилизованных странах страховка – исключительно добровольный инструмент защиты автомобиля. Что касается новых тарифов для начинающих водителей, боюсь, это снова приведет к росту поддельных полисов.
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Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
В прошлом году в Минфине уже предлагали отказаться от региональных коэффициентов и привязки тарифа к мощности авто. Как считают в ведомстве, больше внимания необходимо уделять политике андеррайтинга страховщика, чтобы постепенно отказываться от нормативного регулирования значений значительного числа коэффициентов страховых тарифов. Однако вместо этого теперь родилось новое предложение заработка, теперь уже на начинающих водителях.
Плюсы и минусы
|Нет
|Какие могут быть плюсы? Очередной способ заработка на водителях..
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