Зарегистрированы товарные знаки для электромобилей Volvo
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Автопроизводитель в Европе закрепил за собой индексы P5, P6, P8, P9 и P10, которые, по документам, относятся к «транспортным средствам с электромоторами».
Ожидается, что новое обозначение будет добавляться к наименованию модели.
В США Volvo зарегистрировала обозначения V20 и V30. Никакой информации о том, для каких моделей их применят, пока нет, но компания традиционно обозначает литерой V автомобили с кузовом «универсал». В настоящее время в линейке моделей уже есть V60 и V90, а к выходу на рынок готовят V40.
Добавим также, что скоро бренд презентует кроссовер XC40. По предварительной информации, модель создана на модельной платформе СМА, разработанной Volvo совместно с Geely.
| Ребят подскажите мне пожалуйста в чем может быть причина? у меня вольво 440 1.7i турбо 1989 года, ездила отлично, не было проблем пока не спалил сцепление, занялся заменой, сделал, собрал, завелась с пол тычка, но как выехал испытать оказалось, что двигатель перестал набирать обороты, до 3000 тысяч-ракета ...
Зарегистрированы товарные знаки для электромобилей Volvo
Ожидается, что новое обозначение будет добавляться к наименованию модели. В США Volvo зарегистрировала обозначения V20 и V30. Никакой информации о том, для каких моделей их применят, пока нет, но компания традиционно обозначает литерой V автомобили с кузовом «универсал». В настоящее время в линейке моделей уже есть V60 и V90, а к выходу на рынок готовят V40. Добавим также, что скоро бренд презентует кроссовер XC40. По предварительной информации, модель создана на модельной платформе СМА, разработанной Volvo совместно с Geely.
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