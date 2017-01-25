25 января 2017, 13:40

Зарегистрированы товарные знаки для электромобилей Volvo

Автопроизводитель в Европе закрепил за собой индексы P5, P6, P8, P9 и P10, которые, по документам, относятся к «транспортным средствам с электромоторами».
Ожидается, что новое обозначение будет добавляться к наименованию модели.
 
В США Volvo зарегистрировала обозначения V20 и V30. Никакой информации о том, для каких моделей их применят, пока нет, но компания традиционно обозначает литерой V автомобили с кузовом «универсал». В настоящее время в линейке моделей уже есть V60 и V90, а к выходу на рынок готовят V40.
 
Добавим также, что скоро бренд презентует кроссовер XC40. По предварительной информации, модель создана на модельной платформе СМА, разработанной Volvo совместно с Geely.
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Зарегистрированы товарные знаки для электромобилей Volvo
Ожидается, что новое обозначение будет добавляться к наименованию модели. В США Volvo зарегистрировала обозначения V20 и V30. Никакой информации о том, для каких моделей их применят, пока нет, но компания традиционно обозначает литерой V автомобили с кузовом «универсал». В настоящее время в линейке моделей уже есть V60 и V90, а к выходу на рынок готовят V40. Добавим также, что скоро бренд презентует кроссовер XC40. По предварительной информации, модель создана на модельной платформе СМА, разработанной Volvo совместно с Geely.
2017-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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