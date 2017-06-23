23 июня 2017, 12:47
«Заряженная» Skoda Octavia RS 245 получила ценник
На британском рынке начинаются продажи обновленной высокопроизводительной версии Skoda Octavia RS 245. Новинку можно будет купить в дилерских центрах уже в июле по цене от 27 595 фунтов, что по действующему курсу примерно соответствует 2 100 000 рублей.
Сейчас на новинку принимают предзаказы. Автомобиль доступен в кузовах лифтбэк и универсал. Под капотом расположен наддувной бензиновый движок объемом в 2 литра и мощностью 245 л.с. С ним сочетается 6-скоростная «механика» или 7-диапазонная трансмиссия с двумя сцеплениями. Лифтбэк разгоняется до скорости 100 км/ч за 6,6 сек., а универсал - за 6,7 сек.
После обновления авто оснастили самоблокирующимся электронным дифференциалом и 19-дюймовыми чёрными колесами.
В салоне Skoda Octavia RS 245 установлены новые спортивные сидения с электрорегулировкой и обогревом, новая обивка из алькантары и кожи, а также мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем.
Напомним, что в последних числах марта в России начались продажи обновленной Skoda Octavia. Покупателям доступна линейка из 3 бензиновых двигателей. Агрегат 1.6 MPI (110 л.с.) предлагается с 5МКПП и 6АКПП; версии 1.4 TSI (150 л.с.) и 1.8 TSI (180 л.с.) сочетаются с 6МКПП и роботом DSG-7. Полноприводные модификации оснащаются двигателем 1.8 TSI (180 л.с.) в сочетании с коробкой DSG-6.
В 2016 году Octavia разошлась в России тиражом 21 759 ед.
Комплектации и технические характеристики
|Skoda Octavia Style 1.8 MT
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|универсал
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|180
|Объем двигателя
|1798
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|7.6
|Загородный цикл
|5.2
|Смешанный цикл
|6.1
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Слышала не очень хорошие отзывы о сервисе шкода на московском пр-те в Калининграде. И теперь думаю покупать ли шкоду или другую машину взять.
"Более слабые (и не такие дорогие) версии Octavia поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами»." Гон. На эту машинку ставят только DSG-7. Сам хотел взять на автомате.
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