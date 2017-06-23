23 июня 2017, 12:47

«Заряженная» Skoda Octavia RS 245 получила ценник

На британском рынке начинаются продажи обновленной высокопроизводительной версии Skoda Octavia RS 245. Новинку можно будет купить в дилерских центрах уже в июле по цене от 27 595 фунтов, что по действующему курсу примерно соответствует 2 100 000 рублей.
^
Сейчас на новинку принимают предзаказы. Автомобиль доступен в кузовах лифтбэк и универсал. Под капотом расположен наддувной бензиновый движок объемом в 2 литра и мощностью 245 л.с. С ним сочетается 6-скоростная «механика» или 7-диапазонная трансмиссия с двумя сцеплениями. Лифтбэк разгоняется до скорости 100 км/ч за 6,6 сек., а универсал - за 6,7 сек.
 
Skoda Octavia
Выпускается с 1999 г.
Новый от 940 000 до 1 761 000 Р
Объявлений: 1396
Отзывов: 12
 
После обновления авто оснастили самоблокирующимся электронным дифференциалом и 19-дюймовыми чёрными колесами.
 
В салоне Skoda Octavia RS 245 установлены новые спортивные сидения с электрорегулировкой и обогревом, новая обивка из алькантары и кожи, а также мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем.
 
Напомним, что в последних числах марта в России начались продажи обновленной Skoda Octavia. Покупателям доступна линейка из 3 бензиновых двигателей. Агрегат 1.6 MPI (110 л.с.) предлагается с 5МКПП и 6АКПП; версии 1.4 TSI (150 л.с.) и 1.8 TSI (180 л.с.) сочетаются с 6МКПП и роботом DSG-7. Полноприводные модификации оснащаются двигателем 1.8 TSI (180 л.с.) в сочетании с коробкой DSG-6.
 
В 2016 году Octavia разошлась в России тиражом 21 759 ед.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Octavia Style 1.8 MT
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин180
Объем двигателя1798
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.6
Загородный цикл5.2
Смешанный цикл6.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Шкода Октавия

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
Skoda: Московское досье
Слышала не очень хорошие отзывы о сервисе шкода на московском пр-те в Калининграде. И теперь думаю покупать ли шкоду или другую машину взять.
наталья
Тест Skoda Octavia: все логично
"Более слабые (и не такие дорогие) версии Octavia поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами»." Гон. На эту машинку ставят только DSG-7. Сам хотел взять на автомате.
Михаил
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Skoda Автомудрость Skoda АвтоПитер Skoda Дизайн и тюнинг Skoda Новинки и концепт кары Skoda Новости и акции автосалонов Skoda Автосалоны и дилеры марки Skoda Аренда и прокат авто марки Skoda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Skoda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Skoda
Главные материалы
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
Больше прав для мото. Как обезопасить двухколесники?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Skoda Octavia
Объявления о продаже Skoda Octavia
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Freelander и еще 6 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 39 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Octavia
«Заряженная» Skoda Octavia RS 245 получила ценник
Сейчас на новинку принимают предзаказы. Автомобиль доступен в кузовах лифтбэк и универсал. Под капотом расположен наддувной бензиновый движок объемом в 2 литра и мощностью 245 л.с. С ним сочетается 6-скоростная «механика» или 7-диапазонная трансмиссия с двумя сцеплениями. Лифтбэк разгоняется до скорости 100 км/ч за 6,6 сек., а универсал - за 6,7 сек. {{model_1168}} После обновления авто оснастили самоблокирующимся электронным дифференциалом и 19-дюймовыми чёрными колесами. В салоне Skoda Octavia RS 245 установлены новые спортивные сидения с электрорегулировкой и обогревом, новая обивка из алькантары и кожи, а также мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем. Напомним, что в последних числах марта в России начались продажи обновленной Skoda Octavia. Покупателям доступна линейка из 3 бензиновых двигателей. Агрегат 1.6 MPI (110 л.с.) предлагается с 5МКПП и 6АКПП; версии 1.4 TSI (150 л.с.) и 1.8 TSI (180 л.с.) сочетаются с 6МКПП и роботом DSG-7. Полноприводные модификации оснащаются двигателем 1.8 TSI (180 л.с.) в сочетании с коробкой DSG-6. В 2016 году Octavia разошлась в России тиражом 21 759 ед.
2017-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Екатеринбург Тула Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG