10 февраля 2017, 14:20

«Заряженная» версия Hyundai Elantra GT представлена в Чикаго

В рамках автошоу в Чикаго публике показали обновленный вариант хэтчбека Hyundai Elantra. Модель показали сразу в двух версиях: спортивной и «гражданской» с разными техническими характеристиками.
Обычная, так называемая «гражданская» модификация имеет 2-литровый атмосферник мощностью 162 л.с. и новую заднюю балку. Спортивный вариант оснащен турбомотором на 1,6 литра, выдающим около 200 л.с. Для этой версии специально разработана новая роботизированная трансмиссия.
 
В плане дизайна Elantra GT стала более агрессивной. Появились новые диски и передняя оптика. Кроме того, был серьезно доработан интерьер авто.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Elantra Start 1.6 MT
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин128
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.9
Загородный цикл5.2
Смешанный цикл6.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Hyundai Elantra
машина супер пробег 78000 ни одной поломки
Сергей
Тест-драйв Hyundai Elantra: истинный демократ
Замечания по статье: "... В июне в продажу поступила Elantra IV поколения..." - только это уже VI (J6) поколение Elantr. Я думаю это просто опечатка! J4 поколение Elantra HD, J5 поколение Elantra MD.
Георгий
Hyundai наконец-то показал новую Elantra
стоит сколько?
djei
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«Заряженная» версия Hyundai Elantra GT представлена в Чикаго
Обычная, так называемая «гражданская» модификация имеет 2-литровый атмосферник мощностью 162 л.с. и новую заднюю балку. Спортивный вариант оснащен турбомотором на 1,6 литра, выдающим около 200 л.с. Для этой версии специально разработана новая роботизированная трансмиссия. В плане дизайна Elantra GT стала более агрессивной. Появились новые диски и передняя оптика. Кроме того, был серьезно доработан интерьер авто.
2017-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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