«Заряженная» версия Hyundai Elantra GT представлена в Чикаго
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В рамках автошоу в Чикаго публике показали обновленный вариант хэтчбека Hyundai Elantra. Модель показали сразу в двух версиях: спортивной и «гражданской» с разными техническими характеристиками.
Обычная, так называемая «гражданская» модификация имеет 2-литровый атмосферник мощностью 162 л.с. и новую заднюю балку. Спортивный вариант оснащен турбомотором на 1,6 литра, выдающим около 200 л.с. Для этой версии специально разработана новая роботизированная трансмиссия.
В плане дизайна Elantra GT стала более агрессивной. Появились новые диски и передняя оптика. Кроме того, был серьезно доработан интерьер авто.
«Заряженная» версия Hyundai Elantra GT представлена в Чикаго
Обычная, так называемая «гражданская» модификация имеет 2-литровый атмосферник мощностью 162 л.с. и новую заднюю балку. Спортивный вариант оснащен турбомотором на 1,6 литра, выдающим около 200 л.с. Для этой версии специально разработана новая роботизированная трансмиссия. В плане дизайна Elantra GT стала более агрессивной. Появились новые диски и передняя оптика. Кроме того, был серьезно доработан интерьер авто.
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