12 июля 2017, 14:38
«Заряженный» BMW M5 был замечен на испытаниях в Сан-Франциско
Баварский автопроизводитель продолжает тестировать ожидаемую новинку. Прототип седана M5, спрятанный под камуфляжем, был замечен на улицах Сан-Франциско.
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По предварительным догадкам, новая модель построена на укороченной архитектуре «старшего брата» - BMW 7-й серии. Этот шаг позволил облегчить массу авто на 100 кг. Инженеры оснастили автомобиль турбированным бензиновым двигателем V8 с объемом в 4,4 литра, отдача которого составит более 600 «лошадей» при максимальном крутящем моменте в 700 Нм. Силовой агрегат подарит седану возможность разгоняться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Трансмиссия представлена 8-ступенчатым «автоматом» M Steptronic. Модель будет переднеприводной, но при желании водитель сможет перенести тягу на заднюю ось.
Точная дата официальной премьеры пока не названа, но ожидается, что компания презентует новую модель на осеннем автосалоне во Франкфурте.
Комплектации и технические характеристики
|BMW M5 4.4 AMT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|560
|Объем двигателя
|4395
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|задний
|Городской цикл
|14.0
|Загородный цикл
|7.6
|Смешанный цикл
|9.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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04.10.2016, 21:44
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