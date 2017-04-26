121
26 апреля 2017, 12:42

«Заряженный» BMW M550D представлен публике

BMW рассекретил свою новую «заряженную» модель с индексом M550D xDrive, позиционирующуюся как самую мощную. Автомобиль оснащен 3-литровым 6-цилиндровым дизельным турбированным мотором.
^
  «Заряженный» BMW M550D представлен публике BMW 5 «Заряженный» BMW M550D представлен публике BMW 5 «Заряженный» BMW M550D представлен публике
3
фото
  
В серию авто запущено в двух вариантах кузова – седан и универсал. Ожидается, что «заряженные» M550D xDrive и M550D xDrive Touring расширят ранее представленную линейку BMW M Performance – M550i xDrive.
BMW 5
Выпускается с 1988 г.
Новый от 2 990 000 до 5 100 000 Р
Объявлений: 362
Отзывов: 9
Обе вариации подразумевают применение 3-литровой установки с четырьмя турбокомпрессорами. Агрегат способен выдавать мощность 400 л.с. при 760 Нм максимального крутящего момента. В паре с дизельным мотором новинки теперь работает модернизированная 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Скорость 100 км/ч такая версия способна разгоняться за 4,5 сек. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.
 
Кроме того, новый M550D xDrive стал плавнее проходить повороты и устойчивее на дороге, даже при движении на высоких скоростях, отмечают источники.

Комплектации и технические характеристики

BMW 5 M 550i xDrive 4.4 AT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин462
Объем двигателя4395
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл12.7
Загородный цикл6.8
Смешанный цикл8.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто БМВ 5

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW 5 седан
Я сам катаю на Х5, жене вот недавно приобрел 5рку новую, иногда сам на ней катаюсь, очень доволен ее динамикой и управляемостью)
Wayt
Новый седан BMW 5-серии дебютирует в марте на автосалоне в Женеве
BMW машина красивая, спортивная, но что то из нее делают какую то мягкою... Где агрессия во внешнем виде... Жаль... Ожидал более резких углов, утонченности, скажем так - резкости.
Олег Александрович
Шпионские фото BMW 5 Series!
беха, бумер или боевая машина воров и т.д. заслуживает уважения на всех дорогах мира, а те кто отзывается о них плохо, так это от завести. я лично на 5-й серии уже давно и не поменяю её не на одну японку, американку, фран... и т.д.
роман
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква BMW Автомудрость BMW АвтоПитер BMW Дизайн и тюнинг BMW Новинки и концепт кары BMW Новости и акции автосалонов BMW Автосалоны и дилеры марки BMW Аренда и прокат авто марки BMW Автоклубы и форумы автозавчастей марки BMW Автосервисы и магазины автозапчастей марки BMW
Главные материалы
Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: больше жизни!
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Продажа BMW 5
Объявления о продаже BMW 5
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Freelander и еще 6 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль 5
«Заряженный» BMW M550D представлен публике
В серию авто запущено в двух вариантах кузова – седан и универсал. Ожидается, что «заряженные» M550D xDrive и M550D xDrive Touring расширят ранее представленную линейку BMW M Performance – M550i xDrive.{{model_1545}}Обе вариации подразумевают применение 3-литровой установки с четырьмя турбокомпрессорами. Агрегат способен выдавать мощность 400 л.с. при 760 Нм максимального крутящего момента. В паре с дизельным мотором новинки теперь работает модернизированная 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Скорость 100 км/ч такая версия способна разгоняться за 4,5 сек. Максимальная скорость составляет 250 км/ч. Кроме того, новый M550D xDrive стал плавнее проходить повороты и устойчивее на дороге, даже при движении на высоких скоростях, отмечают источники.
2017-04-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Уфа город Орёл
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG