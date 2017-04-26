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26 апреля 2017, 12:42
«Заряженный» BMW M550D представлен публике
BMW рассекретил свою новую «заряженную» модель с индексом M550D xDrive, позиционирующуюся как самую мощную. Автомобиль оснащен 3-литровым 6-цилиндровым дизельным турбированным мотором.
В серию авто запущено в двух вариантах кузова – седан и универсал. Ожидается, что «заряженные» M550D xDrive и M550D xDrive Touring расширят ранее представленную линейку BMW M Performance – M550i xDrive.
Обе вариации подразумевают применение 3-литровой установки с четырьмя турбокомпрессорами. Агрегат способен выдавать мощность 400 л.с. при 760 Нм максимального крутящего момента. В паре с дизельным мотором новинки теперь работает модернизированная 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Скорость 100 км/ч такая версия способна разгоняться за 4,5 сек. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.
Кроме того, новый M550D xDrive стал плавнее проходить повороты и устойчивее на дороге, даже при движении на высоких скоростях, отмечают источники.
Комплектации и технические характеристики
|BMW 5 M 550i xDrive 4.4 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|462
|Объем двигателя
|4395
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|12.7
|Загородный цикл
|6.8
|Смешанный цикл
|8.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
Я сам катаю на Х5, жене вот недавно приобрел 5рку новую, иногда сам на ней катаюсь, очень доволен ее динамикой и управляемостью)
BMW машина красивая, спортивная, но что то из нее делают какую то мягкою... Где агрессия во внешнем виде... Жаль... Ожидал более резких углов, утонченности, скажем так - резкости.
беха, бумер или боевая машина воров и т.д. заслуживает уважения на всех дорогах мира, а те кто отзывается о них плохо, так это от завести. я лично на 5-й серии уже давно и не поменяю её не на одну японку, американку, фран... и т.д.
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