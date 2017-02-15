Завод Hyundai в Петербурге приступил к производству нового Solaris
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Петербургский завод Hyundai сегодня, 15 февраля, начинает серийное производство седана Solaris нового поколения, который уже в этом месяце появится в дилерских центрах марки.
По официальной информации, линейка силовых агрегатов нового Solaris включает 2 новых мотора Kappa и Gamma объемом 1,4 литра и 1,6 литра мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба двигателя комплектуются только 6-ступенчатыми механической или автоматической трансмиссиями. За безопасность водителя и пассажиров во время движения отвечает новая система курсовой устойчивости, датчики мониторинга давления в шинах и система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Также новый Solaris может быть оборудован 6 подушками безопасности.
Габариты новинки по сравнению с предшественником немного увеличились: длина автомобиля составляет 4 405 мм, что на 30 мм превосходит предыдущее поколение модели, примерно на такую же величину увеличилась ширина (1 729 мм против 1 700 мм) и колесная база (2 600 мм против 2 570 мм).
Внешний облик автомобиля отличают обновленная решетка радиатора и светодиодные ходовые огни. Салон Solaris выполнен в совершенно новом дизайне. Удобная информационно-развлекательная система, поддерживающая работу систем Apple CarPlay и Android Auto, дополнена портами USB и AUX, большой 7-дюймовый сенсорный экран упрощает доступ к навигационной информации и мультимедиа. Зимний пакет опций нового Solaris включает подогрев не только передних, но и задних сидений.
Российским покупателям новый Solaris представят в 4 комплектациях Active, Active Plus, Comfort и Elegance. В стандартное оснащение стартовой комплектации Active модели входят: 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерное запасное колесо, 4 динамика и аудиоподготовка, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией, включая электронную систему стабилизации и антипробуксовочную систему, система мониторинга давления в шинах, регулировка по высоте сиденья водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, а также устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и другое оборудование.
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Завод Hyundai в Петербурге приступил к производству нового Solaris
По официальной информации, линейка силовых агрегатов нового Solaris включает 2 новых мотора Kappa и Gamma объемом 1,4 литра и 1,6 литра мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба двигателя комплектуются только 6-ступенчатыми механической или автоматической трансмиссиями. За безопасность водителя и пассажиров во время движения отвечает новая система курсовой устойчивости, датчики мониторинга давления в шинах и система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Также новый Solaris может быть оборудован 6 подушками безопасности. {{material_118005}} Габариты новинки по сравнению с предшественником немного увеличились: длина автомобиля составляет 4 405 мм, что на 30 мм превосходит предыдущее поколение модели, примерно на такую же величину увеличилась ширина (1 729 мм против 1 700 мм) и колесная база (2 600 мм против 2 570 мм). Внешний облик автомобиля отличают обновленная решетка радиатора и светодиодные ходовые огни. Салон Solaris выполнен в совершенно новом дизайне. Удобная информационно-развлекательная система, поддерживающая работу систем Apple CarPlay и Android Auto, дополнена портами USB и AUX, большой 7-дюймовый сенсорный экран упрощает доступ к навигационной информации и мультимедиа. Зимний пакет опций нового Solaris включает подогрев не только передних, но и задних сидений. Российским покупателям новый Solaris представят в 4 комплектациях Active, Active Plus, Comfort и Elegance. В стандартное оснащение стартовой комплектации Active модели входят: 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерное запасное колесо, 4 динамика и аудиоподготовка, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией, включая электронную систему стабилизации и антипробуксовочную систему, система мониторинга давления в шинах, регулировка по высоте сиденья водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, а также устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и другое оборудование.
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