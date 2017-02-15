15 февраля 2017, 12:42

Завод Hyundai в Петербурге приступил к производству нового Solaris

Петербургский завод Hyundai сегодня, 15 февраля, начинает серийное производство седана Solaris нового поколения, который уже в этом месяце появится в дилерских центрах марки.
По официальной информации, линейка силовых агрегатов нового Solaris включает 2 новых мотора Kappa и Gamma объемом 1,4 литра и 1,6 литра мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба двигателя комплектуются только 6-ступенчатыми механической или автоматической трансмиссиями. За безопасность водителя и пассажиров во время движения отвечает новая система курсовой устойчивости, датчики мониторинга давления в шинах и система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Также новый Solaris может быть оборудован 6 подушками безопасности.
 
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Габариты новинки по сравнению с предшественником немного увеличились: длина автомобиля составляет 4 405 мм, что на 30 мм превосходит предыдущее поколение модели, примерно на такую же величину увеличилась ширина (1 729 мм против 1 700 мм) и колесная база (2 600 мм против 2 570 мм).
 
Внешний облик автомобиля отличают обновленная решетка радиатора и светодиодные ходовые огни. Салон Solaris выполнен в совершенно новом дизайне. Удобная информационно-развлекательная система, поддерживающая работу систем Apple CarPlay и Android Auto, дополнена портами USB и AUX, большой 7-дюймовый сенсорный экран упрощает доступ к навигационной информации и мультимедиа. Зимний пакет опций нового Solaris включает подогрев не только передних, но и задних сидений.
 
Российским покупателям новый Solaris представят в 4 комплектациях Active, Active Plus, Comfort и Elegance. В стандартное оснащение стартовой комплектации Active модели входят: 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерное запасное колесо, 4 динамика и аудиоподготовка, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией, включая электронную систему стабилизации и антипробуксовочную систему, система мониторинга давления в шинах, регулировка по высоте сиденья водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, а также устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и другое оборудование.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Solaris 1.6 МТ
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.0
Загородный цикл4.8
Смешанный цикл6.0
ТопливоАИ-92
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Hyundai Solaris
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Shadept
Конвейер петербургского завода Hyundai остановили на 5 суток
Мечтаю о таком авто
abonent
На Hyundai Solaris образовалась очередь
б белгороде с солярисом сплошное кидалово записался на базу в январе досих пор жду а сегодня менеджер сказал что завод откладывает выпуск баз еще на 4 месяца.
романтик
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Завод Hyundai в Петербурге приступил к производству нового Solaris
По официальной информации, линейка силовых агрегатов нового Solaris включает 2 новых мотора Kappa и Gamma объемом 1,4 литра и 1,6 литра мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба двигателя комплектуются только 6-ступенчатыми механической или автоматической трансмиссиями. За безопасность водителя и пассажиров во время движения отвечает новая система курсовой устойчивости, датчики мониторинга давления в шинах и система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Также новый Solaris может быть оборудован 6 подушками безопасности. {{material_118005}} Габариты новинки по сравнению с предшественником немного увеличились: длина автомобиля составляет 4 405 мм, что на 30 мм превосходит предыдущее поколение модели, примерно на такую же величину увеличилась ширина (1 729 мм против 1 700 мм) и колесная база (2 600 мм против 2 570 мм). Внешний облик автомобиля отличают обновленная решетка радиатора и светодиодные ходовые огни. Салон Solaris выполнен в совершенно новом дизайне. Удобная информационно-развлекательная система, поддерживающая работу систем Apple CarPlay и Android Auto, дополнена портами USB и AUX, большой 7-дюймовый сенсорный экран упрощает доступ к навигационной информации и мультимедиа. Зимний пакет опций нового Solaris включает подогрев не только передних, но и задних сидений. Российским покупателям новый Solaris представят в 4 комплектациях Active, Active Plus, Comfort и Elegance. В стандартное оснащение стартовой комплектации Active модели входят: 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерное запасное колесо, 4 динамика и аудиоподготовка, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией, включая электронную систему стабилизации и антипробуксовочную систему, система мониторинга давления в шинах, регулировка по высоте сиденья водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, а также устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и другое оборудование.
2017-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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