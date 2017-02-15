Завод Mercedes-Benz построят в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал инвестистиционный контракт по строительству завода Mercedes-Benz, о чем сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Кроме подмосковных властей свои подписи под контрактом поставили Mercedes и КАМАЗ. Завод будет построен в Солнечногорском районе Подмосковья в индустриальном парке Есипово. Запуск предприятия, который будет принадлежать автомобильному концерну Daimler, запланирован через 2 года. Как отмечают СМИ, это первый контракт на строительство завода крупной западной автомобильной компании на территории России за 10 лет.
Отметим, что соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье германским автоконцерном Daimler было подписано в рамках Петербургского экономического форума в июне 2016 года. Производственные объемы оцениваются в 25 000 -30 000 автомобилей в год.
Автоконцерн рассматривал различные площадки, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, однако впоследствии выбрал Московскую область.
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме.
я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Кроме подмосковных властей свои подписи под контрактом поставили Mercedes и КАМАЗ. Завод будет построен в Солнечногорском районе Подмосковья в индустриальном парке Есипово. Запуск предприятия, который будет принадлежать автомобильному концерну Daimler, запланирован через 2 года. Как отмечают СМИ, это первый контракт на строительство завода крупной западной автомобильной компании на территории России за 10 лет. Отметим, что соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье германским автоконцерном Daimler было подписано в рамках Петербургского экономического форума в июне 2016 года. Производственные объемы оцениваются в 25 000 -30 000 автомобилей в год. Автоконцерн рассматривал различные площадки, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, однако впоследствии выбрал Московскую область.
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