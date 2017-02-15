15 февраля 2017, 13:59

Завод Mercedes-Benz построят в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал инвестистиционный контракт по строительству завода Mercedes-Benz, о чем сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Кроме подмосковных властей свои подписи под контрактом поставили Mercedes и КАМАЗ. Завод будет построен в Солнечногорском районе Подмосковья в индустриальном парке Есипово. Запуск предприятия, который будет принадлежать автомобильному концерну Daimler, запланирован через 2 года. Как отмечают СМИ, это первый контракт на строительство завода крупной западной автомобильной компании на территории России за 10 лет.
 
Отметим, что соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье германским автоконцерном Daimler было подписано в рамках Петербургского экономического форума в июне 2016 года. Производственные объемы оцениваются в 25 000 -30 000 автомобилей в год.
 
Автоконцерн рассматривал различные площадки, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, однако впоследствии выбрал Московскую область.

Новости Мерседес Бенц, Мерседес

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Завод Mercedes-Benz построят в Подмосковье
Кроме подмосковных властей свои подписи под контрактом поставили Mercedes и КАМАЗ. Завод будет построен в Солнечногорском районе Подмосковья в индустриальном парке Есипово. Запуск предприятия, который будет принадлежать автомобильному концерну Daimler, запланирован через 2 года. Как отмечают СМИ, это первый контракт на строительство завода крупной западной автомобильной компании на территории России за 10 лет. Отметим, что соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье германским автоконцерном Daimler было подписано в рамках Петербургского экономического форума в июне 2016 года. Производственные объемы оцениваются в 25 000 -30 000 автомобилей в год. Автоконцерн рассматривал различные площадки, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, однако впоследствии выбрал Московскую область.
2017-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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