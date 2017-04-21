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21 апреля 2017, 13:17

Завод Suzuki в Венгрии преодолел рубеж в 3 миллиона

Производственная площадка Magyar Suzuki в Венгрии выпустила свой 3-миллионный по счету автомобиль. Моделью с особым юбилейным номером стал городской кроссовер SX4.
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Предприятие начало свою работу в 1991 году. Единственная производственная площадка Suzuki в Европе в течение долгого времени последовательно увеличивала свои мощности. Если в 1992 году с конвейера завода сошло 970 машин, то уже в 2005-м показатель 136 311 штук, а в 2008-м – 281 686 единиц.

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Первым автомобилем, сошедшим с конвейера в 1992 году, стал Suzuki Swift. За ним последовали Wagon R+, Ignis, SX4 S-Cross, Vitara. В 2016 году на экспорт были отправлены автомобили в 100 стран по всему миру. Рекордным был этот год для Magyar Suzuki и в пределах Венгрии: на местном рынке компания увеличила свою долю до 11,6%.

В настоящий момент мощности предприятия в Венгрии рассчитаны на выпуск до 300 тыс. автомобилей в год. Штат сотрудников производства составляет более 3 100 человек.

Новости Судзуки, Сузуки

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Отзывы по теме
Форум Suzuki X-90
Где можно купить такое чудо? Предложений крайне мало...
ViTaMin
Форум Suzuki Jimny
А почему на Джима указано привод "Постоянный полный"? У Джима постоянный задний привод. Полный привод подключаемый. Имею Джима 2007 года.
Виталий
Форум Suzuki SX4
машина куплена в модусе февраль 2014г. прошла то 15000км мае 2015г. в июне после работы кондиционера полился конденсат в салон. поехали на то продули слив сказали все, а приехали домой ехать 30км конденсат полился в салон.отзовитесь у кого был такой случай.напишите vvk1852@yandex.ru
владимир
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Завод Suzuki в Венгрии преодолел рубеж в 3 миллиона
Предприятие начало свою работу в 1991 году. Единственная производственная площадка Suzuki в Европе в течение долгого времени последовательно увеличивала свои мощности. Если в 1992 году с конвейера завода сошло 970 машин, то уже в 2005-м показатель 136 311 штук, а в 2008-м – 281 686 единиц. {{material_117038}} Первым автомобилем, сошедшим с конвейера в 1992 году, стал Suzuki Swift. За ним последовали Wagon R+, Ignis, SX4 S-Cross, Vitara. В 2016 году на экспорт были отправлены автомобили в 100 стран по всему миру. Рекордным был этот год для Magyar Suzuki и в пределах Венгрии: на местном рынке компания увеличила свою долю до 11,6%.В настоящий момент мощности предприятия в Венгрии рассчитаны на выпуск до 300 тыс. автомобилей в год. Штат сотрудников производства составляет более 3 100 человек.
2017-04-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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