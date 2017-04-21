Завод Suzuki в Венгрии преодолел рубеж в 3 миллиона
Предприятие начало свою работу в 1991 году. Единственная производственная площадка Suzuki в Европе в течение долгого времени последовательно увеличивала свои мощности. Если в 1992 году с конвейера завода сошло 970 машин, то уже в 2005-м показатель 136 311 штук, а в 2008-м – 281 686 единиц.
Первым автомобилем, сошедшим с конвейера в 1992 году, стал Suzuki Swift. За ним последовали Wagon R+, Ignis, SX4 S-Cross, Vitara. В 2016 году на экспорт были отправлены автомобили в 100 стран по всему миру. Рекордным был этот год для Magyar Suzuki и в пределах Венгрии: на местном рынке компания увеличила свою долю до 11,6%.
В настоящий момент мощности предприятия в Венгрии рассчитаны на выпуск до 300 тыс. автомобилей в год. Штат сотрудников производства составляет более 3 100 человек.
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