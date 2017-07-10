Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
В тот год с конвейера начали сходить модели Focus первого поколения. Автомобиль стал бестселлером в России и первой «народной» иномаркой. Уже скоро объемы выпуска этой машины достигли 100 000 единиц в год, а в 2011-м был продан полумиллионный «Фокус».
В 2009 году во Всеволожске стартовало производство бизнес-седана Mondeo четвертого поколения. Автомобиль вошел в число лидеров сегмента по продажам. В 2015 году с конвейера начали сходить седаны пятого поколения, а в 2016-м новый Mondeo признали «Автомобилем года» в России в категории «Бизнес-класс». К настоящему моменту во Всеволожске произведено уже более 60 000 Mondeo обоих поколений. Кроме того, на предприятии выпущено уже более 700 000 Focus трех генераций.
В настоящее время Всеволожское сборочное предприятие остается единственным в Европе, где производится Focus третьего поколения во всех типах кузова: хэтчбек, седан и универсал. Для автомобиля стали доступны система активной помощи при парковке, система мониторинга слепых зон, голосовое управление мультимедийной системой на русском языке.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное