10 июля 2017, 15:01

Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет

Завод Ford Sollers во Всеволожске отмечает 15-летний юбилей. На момент открытия в июне 2002 года это был первый в России завод иностранного бренда, который выпускал автомобили по технологии полного цикла.
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В тот год с конвейера начали сходить модели Focus первого поколения. Автомобиль стал бестселлером в России и первой «народной» иномаркой. Уже скоро объемы выпуска этой машины достигли 100 000 единиц в год, а в 2011-м был продан полумиллионный «Фокус».

В 2009 году во Всеволожске стартовало производство бизнес-седана Mondeo четвертого поколения. Автомобиль вошел в число лидеров сегмента по продажам. В 2015 году с конвейера начали сходить седаны пятого поколения, а в 2016-м новый Mondeo признали «Автомобилем года» в России в категории «Бизнес-класс». К настоящему моменту во Всеволожске произведено уже более 60 000 Mondeo обоих поколений. Кроме того, на предприятии выпущено уже более 700 000 Focus трех генераций.

 
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Общий объем инвестиций в автомобильное предприятие во Всеволожске составил уже свыше 400 млн долларов. С момента основания завода его производственная мощность выросла более чем в 5 раз и в настоящее время составляет 162 000 автомобилей в год. На заводе установлено современное оборудование, включая роботов и различные испытательные стенды.

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С октября 2011 года Всеволожский завод является частью совместного предприятия Ford Sollers. Два других завода, которые также входят в СП, располагаются в республике Татарстан: В Елабуге по технологии полного цикла производят кроссовер Kuga, внедорожник Explorer и линейку коммерческих автомобилей Transit. В Набережных Челнах – хэтбчеки и седаны Fiesta и cубкомпактный кроссовер EcoSport. А вот завод во Всеволожске в настоящее время производит также различные комплектующие для других предприятий Ford Sollers.

В настоящее время Всеволожское сборочное предприятие остается единственным в Европе, где производится Focus третьего поколения во всех типах кузова: хэтчбек, седан и универсал. Для автомобиля стали доступны система активной помощи при парковке, система мониторинга слепых зон, голосовое управление мультимедийной системой на русском языке.

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Я присоеденяюсь к любителям шиповки. Дороги у нас чаще обледеневшие чем чищенные, поэтому без шипов ни куда.
Кроко_Дилл
Коврик под ногами водителя постоянно перемещается
Если подобрать коврики в размер то они ни когда скользить не будут.
Кроко_Дилл
Покупка не дорого автомобиля
можно, только не удивляйся когда на первом же повороте днище провалится например) )
Кроко_Дилл
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Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
В тот год с конвейера начали сходить модели Focus первого поколения. Автомобиль стал бестселлером в России и первой «народной» иномаркой. Уже скоро объемы выпуска этой машины достигли 100 000 единиц в год, а в 2011-м был продан полумиллионный «Фокус».В 2009 году во Всеволожске стартовало производство бизнес-седана Mondeo четвертого поколения. Автомобиль вошел в число лидеров сегмента по продажам. В 2015 году с конвейера начали сходить седаны пятого поколения, а в 2016-м новый Mondeo признали «Автомобилем года» в России в категории «Бизнес-класс». К настоящему моменту во Всеволожске произведено уже более 60 000 Mondeo обоих поколений. Кроме того, на предприятии выпущено уже более 700 000 Focus трех генераций.{{gallery_20}} Общий объем инвестиций в автомобильное предприятие во Всеволожске составил уже свыше 400 млн долларов. С момента основания завода его производственная мощность выросла более чем в 5 раз и в настоящее время составляет 162 000 автомобилей в год. На заводе установлено современное оборудование, включая роботов и различные испытательные стенды. {{material_119870}} С октября 2011 года Всеволожский завод является частью совместного предприятия Ford Sollers. Два других завода, которые также входят в СП, располагаются в республике Татарстан: В Елабуге по технологии полного цикла производят кроссовер Kuga, внедорожник Explorer и линейку коммерческих автомобилей Transit. В Набережных Челнах – хэтбчеки и седаны Fiesta и cубкомпактный кроссовер EcoSport. А вот завод во Всеволожске в настоящее время производит также различные комплектующие для других предприятий Ford Sollers.В настоящее время Всеволожское сборочное предприятие остается единственным в Европе, где производится Focus третьего поколения во всех типах кузова: хэтчбек, седан и универсал. Для автомобиля стали доступны система активной помощи при парковке, система мониторинга слепых зон, голосовое управление мультимедийной системой на русском языке.
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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