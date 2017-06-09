9 июня 2017, 09:40

Ждать ли дилерам летнего спада продаж?

В минувшем месяце многие автопроизводители продемонстрировали небывалый для кризисного времени рост продаж: Ford +12%, Suzuki +34%, Mazda +36%, Volvo +130% и ряд других. Но впереди для дилеров наметилось новое испытание – лето. Это время традиционного падения спроса на машины.
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Ждать ли дилерам летнего спада продаж?

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По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в мае 2017 года рост продаж автомобилей составил 14,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сумме за месяц было продано около 124 990 экз.. Рост продаж некоторых марок обусловлен как минимум двумя факторами. Во-первых, в 2016 году спад на авторынке продолжался с апреля по сентябрь, в итоге объем рынка сократился на 9,5%. Иными словами, в прошлогоднем мае рынок просел довольно сильно, поэтому получился такой контраст в продажах. Во-вторых, немалую лепту внесла актуализация госпрограмм, в частности льготного автокредитования. В апреле и мае 2017 года ценовой порог автомобиля, реализуемого по льготной программе поднялся до 1,45 млн рублей.

Уже в следующем месяце в России запустят новые программы поддержки автопрома. Так, с 1 июля начнут свое действие программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых покупатели смогут получить скидку на покупку ТС 10%. На эти меры власти потратят 3,75 млрд рублей. До конца года планируется реализовать с помощью этих программ 40 тыс. авто. Если проект окажется успешным, действие программы продлят.

Остальные средства потратят на лизинговые программы - «Русский тягач» (субсидирование покупки грузовиков), «Русский фермер» (субсидии на приобретение легких коммерческих автомобилей для ферм и хозяйств) и «Свое дело» (субсидии на покупку легких коммерческих автомобилей для малого и среднего бизнеса). Скидка на автомобили по этим программам составит 12,5%.

Олег Мосеев, президент Ассоциации Российских автодилеров (РОАД) « По итогам года рост российского авторынка составит 5% по отношению к результату 2016-го. Тем не менее, о существенном подъеме авторынка можно говорить только после улучшения экономической ситуации в стране в целом. Что касается летнего спада, то, если посмотреть на последние годы, резкого падения продаж, как 5-7 лет назад, уже нет. Более того, июнь считается хорошим месяцем для продаж, июль-август – слабые, но в последние годы ситуация выровнялась. Не думаю, что этим летом будет спад, тем более с 1 июля будут действовать новые программы поддержки отрасли. »
Олег Мосеев, президент Ассоциации Российских автодилеров (РОАД)

По сравнению с апрелем 2017 года, автопродажи фактически начали снижаться к лету. В настоящий момент рынок занял положение неустойчивого равновесия. Наилучшую динамику демонстрируют бренды массового сегмента, которые получили новый импульс благодаря расширению действия государственной программы льготного кредитования. Впрочем, все игроки рынка надеются на дальнейшую корректировку стоимости автомобиля-участника программы с субсидируемой ставкой до 2 млн рублей.

По оценкам специалистов ГК «Рольф», фактор сезонности традиционно сказывается на рынке, и его влияние мы почувствуем и в этом году. Снижение трафика отмечается с начала мая по конец августа, однако динамику рынка принято оценивать в сравнении с аналогичными периодами прошлого года, когда фактор сезонности также имел место.

Владимир Устров, директор дилерского центра «Hyundai Рольф Лахта» « Мы рассчитываем нарастить продажи в летние месяцы даже по сравнению с мартом-апрелем. В мае петербургским дилерским центрам нашей головной компании уже удалось немного увеличить объемы продаж по сравнению с апрелем, несмотря на спад клиентского трафика в майские праздники. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дилерские центры в мае увеличили продажи на 24%. Наилучшую динамику продемонстрировал бренд Hyundai, также неплохие результаты у Renault и Mazda. В премиум-классе растут продажи Land Rover и особенно Jaguar – благодаря появлению F-Pace. Для автомобилей, которые не попадают под действие льготной программы, важным фактором остаются специальные финансовые программы, запущенные производителями. »
Владимир Устров, директор дилерского центра «Hyundai Рольф Лахта»

Валерий Коноплев, руководитель направления Volkswagen Группы Wagner, добавил, что сейчас рост, в основном, может быть обусловлен только появлением новых моделей или стартом акций по ценообразованию и кредитному предложению. Летом всегда наблюдается спад, но, скорее всего, это будет в виде замедления роста, то есть фактически рынок выйдет «в ноль». Чтобы избежать летнего простоя, дилерам не стоит уповать лишь на помощь импортёров. К примеру, советуют эксперт, салоны могут разместить больше рекламы, летом она немного дешевле.

Алексей Потапов, генеральный директор «АвтоСпецЦентр Kia Столица» « Избежать сезонного падения продаж практически невозможно. Лето всегда считалось периодом затишья на автомобильном рынке, особенно в июле, т.к. в это время россияне уезжают в отпуска, и продажи авто сокращаются на 7-10%. В этот период автодилеры, как правило, проводят акции и устанавливают скидки на большой ряд моделей. Однако, по нашим позитивным прогнозам, до конца года авторынок все же продемонстрирует подъем, и к декабрю 2017 года рост может составить в 5-7%. »
Алексей Потапов, генеральный директор «АвтоСпецЦентр Kia Столица»

Еще один способ привлечения потенциальных покупателей в летний период –рекомендации клиентов, довольных техническим обслуживанием на дилерских СТО. Салоны активно продвигают услуги сервиса. Но и они, порой, не прибыльны – автовладельцы все чаще уходят обслуживаться в гаражные мастерские. Как считают аналитики, слабые игроки по-прежнему будут постепенно покидать рынок. Но есть в этом и позитивный момент: после кризиса автомобильный бизнес России должен выйти на принципиально новый уровень качества.

Арина Милая

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Ждать ли дилерам летнего спада продаж?
{{material_117566}} По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в мае 2017 года рост продаж автомобилей составил 14,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сумме за месяц было продано около 124 990 экз.. Рост продаж некоторых марок обусловлен как минимум двумя факторами. Во-первых, в 2016 году спад на авторынке продолжался с апреля по сентябрь, в итоге объем рынка сократился на 9,5%. Иными словами, в прошлогоднем мае рынок просел довольно сильно, поэтому получился такой контраст в продажах. Во-вторых, немалую лепту внесла актуализация госпрограмм, в частности льготного автокредитования. В апреле и мае 2017 года ценовой порог автомобиля, реализуемого по льготной программе поднялся до 1,45 млн рублей.Уже в следующем месяце в России запустят новые программы поддержки автопрома. Так, с 1 июля начнут свое действие программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых покупатели смогут получить скидку на покупку ТС 10%. На эти меры власти потратят 3,75 млрд рублей. До конца года планируется реализовать с помощью этих программ 40 тыс. авто. Если проект окажется успешным, действие программы продлят.Остальные средства потратят на лизинговые программы - «Русский тягач» (субсидирование покупки грузовиков), «Русский фермер» (субсидии на приобретение легких коммерческих автомобилей для ферм и хозяйств) и «Свое дело» (субсидии на покупку легких коммерческих автомобилей для малого и среднего бизнеса). Скидка на автомобили по этим программам составит 12,5%.{{person_89_По итогам года рост российского авторынка составит 5% по отношению к результату 2016-го. Тем не менее, о существенном подъеме авторынка можно говорить только после улучшения экономической ситуации в стране в целом. Что касается летнего спада, то, если посмотреть на последние годы, резкого падения продаж, как 5-7 лет назад, уже нет. Более того, июнь считается хорошим месяцем для продаж, июль-август – слабые, но в последние годы ситуация выровнялась. Не думаю, что этим летом будет спад, тем более с 1 июля будут действовать новые программы поддержки отрасли.}}По сравнению с апрелем 2017 года, автопродажи фактически начали снижаться к лету. В настоящий момент рынок занял положение неустойчивого равновесия. Наилучшую динамику демонстрируют бренды массового сегмента, которые получили новый импульс благодаря расширению действия государственной программы льготного кредитования. Впрочем, все игроки рынка надеются на дальнейшую корректировку стоимости автомобиля-участника программы с субсидируемой ставкой до 2 млн рублей.По оценкам специалистов ГК «Рольф», фактор сезонности традиционно сказывается на рынке, и его влияние мы почувствуем и в этом году. Снижение трафика отмечается с начала мая по конец августа, однако динамику рынка принято оценивать в сравнении с аналогичными периодами прошлого года, когда фактор сезонности также имел место.{{person_90_Мы рассчитываем нарастить продажи в летние месяцы даже по сравнению с мартом-апрелем. В мае петербургским дилерским центрам нашей головной компании уже удалось немного увеличить объемы продаж по сравнению с апрелем, несмотря на спад клиентского трафика в майские праздники. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дилерские центры в мае увеличили продажи на 24%. Наилучшую динамику продемонстрировал бренд Hyundai, также неплохие результаты у Renault и Mazda. В премиум-классе растут продажи Land Rover и особенно Jaguar – благодаря появлению F-Pace. Для автомобилей, которые не попадают под действие льготной программы, важным фактором остаются специальные финансовые программы, запущенные производителями.}}Валерий Коноплев, руководитель направления Volkswagen Группы Wagner, добавил, что сейчас рост, в основном, может быть обусловлен только появлением новых моделей или стартом акций по ценообразованию и кредитному предложению. Летом всегда наблюдается спад, но, скорее всего, это будет в виде замедления роста, то есть фактически рынок выйдет «в ноль». Чтобы избежать летнего простоя, дилерам не стоит уповать лишь на помощь импортёров. К примеру, советуют эксперт, салоны могут разместить больше рекламы, летом она немного дешевле.{{person_91_Избежать сезонного падения продаж практически невозможно. Лето всегда считалось периодом затишья на автомобильном рынке, особенно в июле, т.к. в это время россияне уезжают в отпуска, и продажи авто сокращаются на 7-10%. В этот период автодилеры, как правило, проводят акции и устанавливают скидки на большой ряд моделей. Однако, по нашим позитивным прогнозам, до конца года авторынок все же продемонстрирует подъем, и к декабрю 2017 года рост может составить в 5-7%.}}Еще один способ привлечения потенциальных покупателей в летний период –рекомендации клиентов, довольных техническим обслуживанием на дилерских СТО. Салоны активно продвигают услуги сервиса. Но и они, порой, не прибыльны – автовладельцы все чаще уходят обслуживаться в гаражные мастерские. Как считают аналитики, слабые игроки по-прежнему будут постепенно покидать рынок. Но есть в этом и позитивный момент: после кризиса автомобильный бизнес России должен выйти на принципиально новый уровень качества.
2017-06-09
Автор: Арина Милая
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