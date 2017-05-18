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18 мая 2017, 15:00
Жильцам-соседям не удается поделить парковку внутри двора
Без малого десятилетие жители дома 5/1 по Звездной улице в Санкт-Петербурге ведут борьбу с ТСЖ соседнего дома, расположенного по адресу: ул. Ленсовета, 88, захватившим часть двора, являющимся, согласно данным РГИС, внутриквартальным сквером.
«Первым делом обнесли все забором и поставили шлагбаум, – жалуются возмущенные петербуржцы. – А после сноса забора из-за многочисленных жалоб натянули металлическую проволоку на столбиках».
Как информирует Движение «Красивый Петербург» со ссылкой на жильцов, плата за парковку включена в квитанцию за коммунальные услуги, при этом бюджет Северной столицы не получает за аренду этой земли никаких налогов. Налоговая инспекция, в свою очередь, отказывается проверять факты нарушений.
Администрация Московского района и прокуратура уже признали незаконность данной автостоянки, однако она как функционировала, так и продолжает функционировать по сей день.
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