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20 мая 2017, 13:42
Жириновский проверит столичные автосалоны «на вшивость»
Владимир Жириновский выразил возмущение участившимися случаями мошенничества в автосалонах Москвы. Приличное количество клиентов жалуются на то, что «клюют» на скидочные акции, однако в итоге получают совсем другие автомобили и, что хуже всего, по значительно более высоким ценам, чем им обещали.
«Предлагаем силами депутатского корпуса провести одновременную проверку всех автосалонов столицы, при этом все «левые», которые надувают клиентов, закрыть, – заявил лидер либерал-демократов. - Получается, что они сотни людей чуть ли не каждый день подставляют: цену одну пообещали, но в договоре что-то мелким шрифтом прописали или подменили один листок, и уже условия совсем другие, и машина другая. Это мошенничество в чистом виде. Мы готовы взять на себя несколько автосалонов для внезапной проверки».
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
На ТО когда ездил, это вот совсем недавно, цены те же самые, на такую как у меня дизель 1,36 млн.
| Кому: arallov_85 Смысл в том, что убитую не жалко доубивать :) ) )
Насколько я знаю, Хюндаи на конвейере льют масла ZIC (т.е. SK Lubricants) . Думаю, что-то из них надо выбрать для смены.
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