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20 мая 2017, 13:42

Жириновский проверит столичные автосалоны «на вшивость»

Владимир Жириновский выразил возмущение участившимися случаями мошенничества в автосалонах Москвы. Приличное количество клиентов жалуются на то, что «клюют» на скидочные акции, однако в итоге получают совсем другие автомобили и, что хуже всего, по значительно более высоким ценам, чем им обещали.
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«Предлагаем силами депутатского корпуса провести одновременную проверку всех автосалонов столицы, при этом все «левые», которые надувают клиентов, закрыть, – заявил лидер либерал-демократов. - Получается, что они сотни людей чуть ли не каждый день подставляют: цену одну пообещали, но в договоре что-то мелким шрифтом прописали или подменили один листок, и уже условия совсем другие, и машина другая. Это мошенничество в чистом виде. Мы готовы взять на себя несколько автосалонов для внезапной проверки».

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Отзывы по теме
Посоветуйте кроссовер в районе от 1,3-1,4 млн. руб.
На ТО когда ездил, это вот совсем недавно, цены те же самые, на такую как у меня дизель 1,36 млн.
golubtsoff
Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
| Кому: arallov_85 Смысл в том, что убитую не жалко доубивать :) ) )
Farion
Производитель масла для ДВС
Насколько я знаю, Хюндаи на конвейере льют масла ZIC (т.е. SK Lubricants) . Думаю, что-то из них надо выбрать для смены.
Farion
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Жириновский проверит столичные автосалоны «на вшивость»
«Предлагаем силами депутатского корпуса провести одновременную проверку всех автосалонов столицы, при этом все «левые», которые надувают клиентов, закрыть, – заявил лидер либерал-демократов. - Получается, что они сотни людей чуть ли не каждый день подставляют: цену одну пообещали, но в договоре что-то мелким шрифтом прописали или подменили один листок, и уже условия совсем другие, и машина другая. Это мошенничество в чистом виде. Мы готовы взять на себя несколько автосалонов для внезапной проверки».
2017-05-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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