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23 мая 2017, 22:58

Житель Тосно угнал самосвал Scania, но далеко не уехал

Минувшей ночью в полицию поступило заявление от механика одного из предприятий, занимающихся грузоперевозками. Мужчина сообщил, что накануне вечером неизвестный преступник совершил угон принадлежащего организации автомобиля Scania.
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Самосвал был припаркован на Луговой улице в деревне Большое Переходное Тосненского района Ленинградской области.
 
Полицейские объявили операцию «Анаконда» и вскоре на пересечении федеральной магистрали «Россия» (Москва-Санкт-Петербруг) и Селецкого шоссе похищенный «скандинав» был остановлена.
 
Быстро выяснилось, что автомобилем управлял 37-летний житель Тосно. Мужчину задержали по подозрению в совершении указанного преступления.
 
В настоящее время проясняются все обстоятельства произошедшего. Возможно, возбудят уголовное дело.

Фото: Интернет
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Отзывы по теме
Форум Scania R
Как вам "Скамейка", якобы без пробега по РФ с пробегом 1000000 км и годом 2004. Если кто знает, подскажите пожалуйста. А то колеблюсь, цена хорошая 1.5 млн.
Игорь
Отзыв о Scania P 2010 года
Скажу кратко: Машина для России.
hard911-99-00
Рапид Авто - Марьино | отзывы
Пускал слюни на суперб года два и вот звезды встали как надо. Решилось, покупаю! В Марьино друг машину брал, пошел по его стопам, точнее поехал. Суперб 2.0 тси, цена соответствует машине, ее классу и комплектующим. Предложили максимальный вариант и бюджетный, брал по полной.
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Житель Тосно угнал самосвал Scania, но далеко не уехал
Самосвал был припаркован на Луговой улице в деревне Большое Переходное Тосненского района Ленинградской области. Полицейские объявили операцию «Анаконда» и вскоре на пересечении федеральной магистрали «Россия» (Москва-Санкт-Петербруг) и Селецкого шоссе похищенный «скандинав» был остановлена. Быстро выяснилось, что автомобилем управлял 37-летний житель Тосно. Мужчину задержали по подозрению в совершении указанного преступления. В настоящее время проясняются все обстоятельства произошедшего. Возможно, возбудят уголовное дело.
2017-05-23
Автор: Фото: Интернет
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