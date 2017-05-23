Житель Тосно угнал самосвал Scania, но далеко не уехал
Минувшей ночью в полицию поступило заявление от механика одного из предприятий, занимающихся грузоперевозками. Мужчина сообщил, что накануне вечером неизвестный преступник совершил угон принадлежащего организации автомобиля Scania.
Самосвал был припаркован на Луговой улице в деревне Большое Переходное Тосненского района Ленинградской области.
Полицейские объявили операцию «Анаконда» и вскоре на пересечении федеральной магистрали «Россия» (Москва-Санкт-Петербруг) и Селецкого шоссе похищенный «скандинав» был остановлена.
Быстро выяснилось, что автомобилем управлял 37-летний житель Тосно. Мужчину задержали по подозрению в совершении указанного преступления.
В настоящее время проясняются все обстоятельства произошедшего. Возможно, возбудят уголовное дело.
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Как вам "Скамейка", якобы без пробега по РФ с пробегом 1000000 км и годом 2004. Если кто знает, подскажите пожалуйста. А то колеблюсь, цена хорошая 1.5 млн.
Скажу кратко: Машина для России.
Пускал слюни на суперб года два и вот звезды встали как надо. Решилось, покупаю! В Марьино друг машину брал, пошел по его стопам, точнее поехал. Суперб 2.0 тси, цена соответствует машине, ее классу и комплектующим. Предложили максимальный вариант и бюджетный, брал по полной.
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