64
19 мая 2017, 13:52

Жители Индии и Южной Африки не смогут купить Chevrolet

Руководство концерна General Motors приняло решение вывести марку Chevrolet с рынков Индии и Южной Африки. Официальные продажи автомобилей этого бренда прекратятся до конца текущего года.
^

Причиной этому стали неутешительные показатели продаж. Так, в Индии на долю Chevrolet приходится только 0,9% рынка, а  продажи бренда за прошедший финансовый год сократились на 21% до 25 800 штук.

Чтобы ликвидировать последствия ухода марки из этих стран, компании отребуется 500 млн долларов. При этом экономия, по расчетам аналитиков GM, достигнет 100 млн долларов ежегодно.

Напомним, что в 2015 году концерн GM прекратил продажи массовых моделей на российском авторынке. Также производитель законсервировал свой завод в Шушарах, где выпускались Chevrolet Cruze и Captiva, Opel Astra, Antara и Mokka.

Хотели бы Вы, чтобы Chevrolet вернулся в Россию?
Голосовать

Новости Шевроле

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Chevrolet Niva
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Николай
Форум Chevrolet Blazer
Шевроле блейзер 1995г, 4.3 литра, v6, 193 лошадки, 4wd. Очень класный автомобиль. Технически не очень сложный и ремонтопригодный. Симпатичный дизайн. Двигатель давольно мощный борт.комп позволяет АКПП И ДВС втапить педаль в пол да так, аж вдавливает в сидение. Постоянный задней привод, с лёким ножатием ...
Павел
Форум Chevrolet Rezzo
Классный семейный автомобиль, хорош для дальних поездок
Влад
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Chevrolet Автомудрость Chevrolet АвтоПитер Chevrolet Дизайн и тюнинг Chevrolet Новинки и концепт кары Chevrolet Новости и акции автосалонов Chevrolet Автосалоны и дилеры марки Chevrolet Аренда и прокат авто марки Chevrolet Автоклубы и форумы автозавчастей марки Chevrolet Автосервисы и магазины автозапчастей марки Chevrolet
Главные материалы
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
Замедляемся, как в Европе. Скорость в городе снизят?
Хотели бы Вы, чтобы Chevrolet вернулся в Россию?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 38 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Жители Индии и Южной Африки не смогут купить Chevrolet
Причиной этому стали неутешительные показатели продаж. Так, в Индии на долю Chevrolet приходится только 0,9% рынка, а  продажи бренда за прошедший финансовый год сократились на 21% до 25 800 штук.Чтобы ликвидировать последствия ухода марки из этих стран, компании отребуется 500 млн долларов. При этом экономия, по расчетам аналитиков GM, достигнет 100 млн долларов ежегодно.Напомним, что в 2015 году концерн GM прекратил продажи массовых моделей на российском авторынке. Также производитель законсервировал свой завод в Шушарах, где выпускались Chevrolet Cruze и Captiva, Opel Astra, Antara и Mokka.{{vote_79}}
2017-05-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Магнитогорск Старый Оскол
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG