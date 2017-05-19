Жители Индии и Южной Африки не смогут купить Chevrolet
Руководство концерна General Motors приняло решение вывести марку Chevrolet с рынков Индии и Южной Африки. Официальные продажи автомобилей этого бренда прекратятся до конца текущего года.
Причиной этому стали неутешительные показатели продаж. Так, в Индии на долю Chevrolet приходится только 0,9% рынка, а продажи бренда за прошедший финансовый год сократились на 21% до 25 800 штук.
Чтобы ликвидировать последствия ухода марки из этих стран, компании отребуется 500 млн долларов. При этом экономия, по расчетам аналитиков GM, достигнет 100 млн долларов ежегодно.
Напомним, что в 2015 году концерн GM прекратил продажи массовых моделей на российском авторынке. Также производитель законсервировал свой завод в Шушарах, где выпускались Chevrolet Cruze и Captiva, Opel Astra, Antara и Mokka.
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