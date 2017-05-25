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25 мая 2017, 08:24

Жители Казахстана сдают на утилизацию преимущественно «Лады»

За период с 21 ноября 2016 года по 25 апреля 2017 года в Республике Казахстан в рамках программы по выкупу старых автомобилей пунктами сбора принято 14 322 автотранспортных средства. Таковы данные Ассоциации казахстанского автобизнеса.
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Жители Казахстана сдают на утилизацию преимущественно «Лады»

Активнее всего старые автомобили принимал Шымкент, где было выкуплено 1897 автомобилей. Далее следуют Талдыкорган (1163 ед.) и Алматы (989 вышедших из эксплуатации авто).

Наиболее популярные модели, сдаваемые населением на утилизацию, выглядят списком следующим образом: «ВАЗ- 2105», «ВАЗ- 2106», «ВАЗ 2101», «ГАЗ 3110», «Москвич -2140» и «Мазда 626». Самым «возрастным» автомобилем, попавшим в Программу по выкупу ВЭТС, стал «Москвич» 1948 года выпуска в Уральске. Самыми «молодыми» легковушками, переданными на утилизацию, оказались 2 автомобиля 2012 года выпуска.

Средний возраст принятых на утилизацию машин - 25-30 лет. На момент запуска программы по утилизации казахстанский автопарк насчитывал 4,7 млн автомобилей, из которых более 58% находятся в диапазоне от 20 лет и старше.

При этом с января по апрель текущего года официальными дилерами Республики было реализовано 11 018 новых автомобилей. Это на 23% ниже аналогичного показателя 2016 года.

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Жители Казахстана сдают на утилизацию преимущественно «Лады»
Активнее всего старые автомобили принимал Шымкент, где было выкуплено 1897 автомобилей. Далее следуют Талдыкорган (1163 ед.) и Алматы (989 вышедших из эксплуатации авто).Наиболее популярные модели, сдаваемые населением на утилизацию, выглядят списком следующим образом: «ВАЗ- 2105», «ВАЗ- 2106», «ВАЗ 2101», «ГАЗ 3110», «Москвич -2140» и «Мазда 626». Самым «возрастным» автомобилем, попавшим в Программу по выкупу ВЭТС, стал «Москвич» 1948 года выпуска в Уральске. Самыми «молодыми» легковушками, переданными на утилизацию, оказались 2 автомобиля 2012 года выпуска.Средний возраст принятых на утилизацию машин - 25-30 лет. На момент запуска программы по утилизации казахстанский автопарк насчитывал 4,7 млн автомобилей, из которых более 58% находятся в диапазоне от 20 лет и старше. При этом с января по апрель текущего года официальными дилерами Республики было реализовано 11 018 новых автомобилей. Это на 23% ниже аналогичного показателя 2016 года.
2017-05-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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