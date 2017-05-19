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19 мая 2017, 14:39

Жители Тамани смогут посмотреть, как строится Крымский мост

На смотровой площадки Тамани установили скамейку с официальным логотипом Крымского моста. Ее разместили недалеко от памятника морякам-десантникам Черноморского флота «Пушка Лендера», откуда открывается панорамный вид на стройку века.
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Конструкция представляет собой непосредственно скамейку, спинка которой выполнена в форме судоходной арки, и больших букв, расположенных рядом с ней в виде надписи «Крымский мост». Длина лавки – около 5 метров, высота – 1 метр, вес – около 500 кш. Скамейку установили на бетонное основание. Выполнена она в сине-голубых тонах – это цветовая гамма официального логотипа Крымского моста, который и лег в основу композиции.

Планируется, что туристы будут тут не только фотографироваться, но и любоваться мостом, уходящим вдаль. Конструкция выполнена таким образом, что сидеть на ней можно с двух сторон.

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Комментарии
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Жители Тамани смогут посмотреть, как строится Крымский мост
Конструкция представляет собой непосредственно скамейку, спинка которой выполнена в форме судоходной арки, и больших букв, расположенных рядом с ней в виде надписи «Крымский мост». Длина лавки – около 5 метров, высота – 1 метр, вес – около 500 кш. Скамейку установили на бетонное основание. Выполнена она в сине-голубых тонах – это цветовая гамма официального логотипа Крымского моста, который и лег в основу композиции. Планируется, что туристы будут тут не только фотографироваться, но и любоваться мостом, уходящим вдаль. Конструкция выполнена таким образом, что сидеть на ней можно с двух сторон.
2017-05-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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