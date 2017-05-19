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19 мая 2017, 14:39
Жители Тамани смогут посмотреть, как строится Крымский мост
На смотровой площадки Тамани установили скамейку с официальным логотипом Крымского моста. Ее разместили недалеко от памятника морякам-десантникам Черноморского флота «Пушка Лендера», откуда открывается панорамный вид на стройку века.
Конструкция представляет собой непосредственно скамейку, спинка которой выполнена в форме судоходной арки, и больших букв, расположенных рядом с ней в виде надписи «Крымский мост». Длина лавки – около 5 метров, высота – 1 метр, вес – около 500 кш. Скамейку установили на бетонное основание. Выполнена она в сине-голубых тонах – это цветовая гамма официального логотипа Крымского моста, который и лег в основу композиции.
Планируется, что туристы будут тут не только фотографироваться, но и любоваться мостом, уходящим вдаль. Конструкция выполнена таким образом, что сидеть на ней можно с двух сторон.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я водитель со стажем, однако, считаю самой действенной мерой борьбы с дтп и нарушением правил автомобилистами это лишение ВУ на срок определенный степенью и серьезностью нарушеного пункта пдд. Кроме того штрафы можно при этом сохранить и не радивый водитель будет наказан и рублем и лишением.
Я когда искал, попадал и на такое тоже, ну то есть были машины по ценам как в объявлениях, но в очень бедной комплектации, тогда как Хавейл за эту же цену мне предложили в полном фарше. Мой дизелек чуть дороже, точнее 1,36 млн. был, вот.
Если на круглую дату и ему уже за 30, то классный подарок это икона иисуса христа купить в спб, красиво завернуть и будет он очень рад и удивлен. Поискать можно тут https:// kivotos.ru/ kategoriya/ ikony-spasitelya/ цены нормальные.
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