24 января 2017, 23:41

Зима, холода… дизельное топливо

Нынешняя зима для владельцев дизельных машин выдалась не сильно суровой. Крепкие морозы ноября и конца декабря сменяются продолжительной оттепелью и лишь эпизодическими заморозками.
Однако, погода – дело непредсказуемое, да и судьба может занести вас в более северные районы области, где необходимо помнить о правилах заправки дизельным топливом в зимний период. Ведь от качества выбранного топлива будет зависеть, чем закончится ваш путь.
 
Предельная температура фильтруемости – именно эти 3 слова должны стать для вас главными при посещении заправки зимой. Предельная температура фильтруемости показывает температуру, при которой микрокристаллы ДТ могут забить фильтры двигателя и воспрепятствовать поступлению в него топлива. Именно поэтому информация о том, какая ПТФ у дизельного топлива, становится крайне важной в зимнее время для водителя – ваша задача соотнести эти цифры с температурой за окном.
 
На каждой АЗС ПТК в зимнее время выставлена информация о предельной температуре фильтруемости дизельного топлива. Эти данные также есть и в паспорте качества, который выдается на каждый приход топлива на АЗС ПТК. В паспорте указаны все характеристики топлива и номер  декларации о соответствии требованиям таможенного союза.
 
В качестве резюме - несколько правил заправки дизельным топливом зимой, которые мы не устаем повторять из года в год: 
заправляйтесь только напроверенных АЗС, с полным набором документов и сертификатов качества; 
чистите топливный бак не менее раза в год. Лучше до начала холодов, поскольку именно зимой условия работы двигателя более суровые; 
старайтесь поддерживать определенный уровень топлива в бензобаке;  
если не успели заблаговременно перейти на зимний дизель, топливо  все же загустело и двигатель не запускается, лучше слить топливо, дозаправить автомобиль зимним топливом и добавить в бак присадку типа «Антигель», которая разжижает топливо. Купить ее можно и с магазине на АЗС ПТК;   
перед тем, как заправиться, уточните предельную температуру фильтруемости дизельного топлива, реализуемого на конкретной автозаправочной станции в данный момент;
при заправке не забудьте купить чашку ароматного итальянского кофе Segafredo на АЗС ПТК.
 
Будьте внимательны на дорогах! Удачи и до встречи на АЗС ПТК!

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Зима, холода… дизельное топливо
Однако, погода – дело непредсказуемое, да и судьба может занести вас в более северные районы области, где необходимо помнить о правилах заправки дизельным топливом в зимний период. Ведь от качества выбранного топлива будет зависеть, чем закончится ваш путь. Предельная температура фильтруемости – именно эти 3 слова должны стать для вас главными при посещении заправки зимой. Предельная температура фильтруемости показывает температуру, при которой микрокристаллы ДТ могут забить фильтры двигателя и воспрепятствовать поступлению в него топлива. Именно поэтому информация о том, какая ПТФ у дизельного топлива, становится крайне важной в зимнее время для водителя – ваша задача соотнести эти цифры с температурой за окном. На каждой АЗС ПТК в зимнее время выставлена информация о предельной температуре фильтруемости дизельного топлива. Эти данные также есть и в паспорте качества, который выдается на каждый приход топлива на АЗС ПТК. В паспорте указаны все характеристики топлива и номер  декларации о соответствии требованиям таможенного союза. В качестве резюме - несколько правил заправки дизельным топливом зимой, которые мы не устаем повторять из года в год: • заправляйтесь только напроверенных АЗС, с полным набором документов и сертификатов качества; • чистите топливный бак не менее раза в год. Лучше до начала холодов, поскольку именно зимой условия работы двигателя более суровые; • старайтесь поддерживать определенный уровень топлива в бензобаке;  • если не успели заблаговременно перейти на зимний дизель, топливо  все же загустело и двигатель не запускается, лучше слить топливо, дозаправить автомобиль зимним топливом и добавить в бак присадку типа «Антигель», которая разжижает топливо. Купить ее можно и с магазине на АЗС ПТК;   • перед тем, как заправиться, уточните предельную температуру фильтруемости дизельного топлива, реализуемого на конкретной автозаправочной станции в данный момент;• при заправке не забудьте купить чашку ароматного итальянского кофе Segafredo на АЗС ПТК. Будьте внимательны на дорогах! Удачи и до встречи на АЗС ПТК!
2017-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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