Zotye распространил первые изображения T300

Компания выведет новый кроссовер на авторынок уже в текущем году. В связи с этим было решено опубликовать первые изображения серийной версии грядущей новинки.
Отметим, что концептуальная модель T300 дебютировала на автовыставке в Пекине в прошлом году. От прототипа серийный автомобиль незначительно отличается внешним видом - благодаря видоизмененной форме радиаторной решётки и переднего бампера.
Известно, что модель Т300 оснастят бензиновым турбированным мотором объёмом 1,5 литра, способным выдавать 162 л.с. и 215 Нм крутящего момента. Такой же двигатель установлен под капотом T600.
Нормальный автосалон, месяц назад купил тут NISSAN SENTRA за 900тыс 1,6 л 117 л.с. 5MT. Отличная машина, ухоженная, надежная, едет без проблем. Я доволен полностью своей покупкой. Не жалею, что купил с этого салона. Ребята тут отлично работают, да и выбор машин достойный. Все показали, рассказали, предоставили ...
Отметим, что концептуальная модель T300 дебютировала на автовыставке в Пекине в прошлом году. От прототипа серийный автомобиль незначительно отличается внешним видом - благодаря видоизмененной форме радиаторной решётки и переднего бампера. Известно, что модель Т300 оснастят бензиновым турбированным мотором объёмом 1,5 литра, способным выдавать 162 л.с. и 215 Нм крутящего момента. Такой же двигатель установлен под капотом T600.
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