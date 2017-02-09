9 февраля 2017, 18:51

Zotye распространил первые изображения T300

Компания выведет новый кроссовер на авторынок уже в текущем году. В связи с этим было решено опубликовать первые изображения серийной версии грядущей новинки.
Отметим, что концептуальная модель T300 дебютировала на автовыставке в Пекине в прошлом году. От прототипа серийный автомобиль незначительно отличается внешним видом - благодаря видоизмененной форме радиаторной решётки и переднего бампера.
 
Известно, что модель Т300 оснастят бензиновым турбированным мотором объёмом 1,5 литра, способным выдавать 162 л.с. и 215 Нм крутящего момента. Такой же двигатель установлен под капотом T600.
Новинки и концепт кары Зоти

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Zotye T600
Искал себе хороший кроссовер и увидел Zotye T600. Долго мониторил отзывы и информацию об этой новинке. Приобретать пока не стал, жду больше отзывов. Кто что скажет?
Автолюбитель
Кузовные запчасти
Друзья, кого интересуют кузовные запчасти по крайне приятным ценам, обязательно заходите на www.tvoi-kuzov.ru (СПб и все регионы)
Артем Пушка
Авангард Моторс Nissan | отзывы
Нормальный автосалон, месяц назад купил тут NISSAN SENTRA за 900тыс 1,6 л 117 л.с. 5MT. Отличная машина, ухоженная, надежная, едет без проблем. Я доволен полностью своей покупкой. Не жалею, что купил с этого салона. Ребята тут отлично работают, да и выбор машин достойный. Все показали, рассказали, предоставили ...
antipenko.anton2016
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Zotye Автомудрость Zotye АвтоПитер Zotye Дизайн и тюнинг Zotye Новинки и концепт кары Zotye Новости и акции автосалонов Zotye Автосалоны и дилеры марки Zotye Аренда и прокат авто марки Zotye Автоклубы и форумы автозавчастей марки Zotye Автосервисы и магазины автозапчастей марки Zotye
Главные материалы
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Zotye распространил первые изображения T300
Отметим, что концептуальная модель T300 дебютировала на автовыставке в Пекине в прошлом году. От прототипа серийный автомобиль незначительно отличается внешним видом - благодаря видоизмененной форме радиаторной решётки и переднего бампера. Известно, что модель Т300 оснастят бензиновым турбированным мотором объёмом 1,5 литра, способным выдавать 162 л.с. и 215 Нм крутящего момента. Такой же двигатель установлен под капотом T600.
2017-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG