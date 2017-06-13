13 июня 2017, 11:09

Zotye T600 Coupe добрался до Китая

На китайском авторынке стартовали продажи нового кроссовера Zotye T600 в кузове Coupe. Автомобиль предложат потребителям в 11 вариантах исполнения по цене от 86 800 до 146 800 юаней.
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Zotye T600
Выпускается с 2016 г.
Новый 849 900 Р
Объявлений: 1
Отзывов: 3
В базовой комплектации машина будет приводиться в движение 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 154 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрены 6-ступенчатые МКПП или «автомат». В более дорогих версиях под капотом вседорожника окажется 1,8-литровый 177-сильный агрегат, который работает в паре с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

В перечень оснащения новинки входят система стабилизации, панорамный люк с электроприводом, климат-контроль, мультимедийная установка, панель управления виде светодиодного экрана. Она размещена на центральной консоли.

Как отмечает производитель, список дополнительного оборудования довольно обширный. Это позволит Zotye T600 Coupe стать конкурентом на рынке КНР Haval H6 и Geely Boyue.

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Комментарии

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Отзывы по теме
Форум Zotye T600
Искал себе хороший кроссовер и увидел Zotye T600. Долго мониторил отзывы и информацию об этой новинке. Приобретать пока не стал, жду больше отзывов. Кто что скажет?
Автолюбитель
Что можно подарить другу?
Нужно знать, чем увлекается, а вообще- можно гироскутер, сейчас пользуется особой популярность. Все катаются. На м.1905 года магазин есть ElectroStreet, всякую электро мото технику продают, там настоящие качественные гироскутеры, можно подобрать приличный и не дорого. Я там мужу покупала.
Oxsana
Меняю страховую. Посоветуйте лучшую
| Кому: Victor77 Вы уже решили, где будете страховать на этот раз?
katyak
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Zotye T600 Coupe добрался до Китая
{{model_6211}}В базовой комплектации машина будет приводиться в движение 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 154 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрены 6-ступенчатые МКПП или «автомат». В более дорогих версиях под капотом вседорожника окажется 1,8-литровый 177-сильный агрегат, который работает в паре с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.В перечень оснащения новинки входят система стабилизации, панорамный люк с электроприводом, климат-контроль, мультимедийная установка, панель управления виде светодиодного экрана. Она размещена на центральной консоли.Как отмечает производитель, список дополнительного оборудования довольно обширный. Это позволит Zotye T600 Coupe стать конкурентом на рынке КНР Haval H6 и Geely Boyue.
2017-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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