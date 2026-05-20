Заправка ГБО на М-11 стала доступнее: «Автодор» открыл четыре новые КриоАЗС в 2026 году

«Автодор» расширяет сеть КриоАЗС

ГК «Автодор» расширяет сеть криогенных автозаправочных станций на федеральных трассах. Четыре новые КриоАЗС открылись на трассе М‑11 «Нева», а всего на маршруте от Санкт‑Петербурга до Казани теперь доступно 12 точек газовой заправки.

С начала года на дорожной сети Госкомпании «Автодор» появились четыре новые криогенные автозаправочные станции (КриоАЗС). Они разместились в составе многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) на 176‑м и 594‑м километрах трассы М‑11 «Нева», по обеим сторонам движения.



Как рассказали 110km.ru в пресс-службе ГК «Автодор», станции оборудованы модульными криогенными установками, которые позволяют принимать, хранить сжиженный природный газ и заправлять им транспортные средства. Для управления технологическими процессами и обслуживания пользователей на территории каждой КриоАЗС построены здания операторных.



Новые объекты дополнили уже существующую газовую инфраструктуру на МФЗ трассы М‑11 «Нева»: ранее такие станции были размещены на 423‑м и 665‑м километрах автодороги. В целом на скоростных трассах «Автодора» заметно растёт число газовых автозаправочных станций в составе МФЗ — они появляются вдоль всего маршрута от Санкт‑Петербурга до Казани. Это касается трасс М‑11 «Нева», ЦКАД и М‑12 «Восток».



К примеру, одна из КриоАЗС работает на ЦКАД, она расположена на 258‑м километре внешней стороны дороги. На трассе М‑12 «Восток» сейчас функционируют три подобные станции: две из них находятся на 665‑м километре в обоих направлениях, ещё одна - на 233‑м километре по направлению в Москву. Во втором квартале текущего года планируется открыть ещё одну КриоАЗС на том же 233‑м километре, но уже по направлению в Казань.



В итоге автомобилисты могут воспользоваться газовой инфраструктурой на 12 локациях МФЗ при поездках от Санкт‑Петербурга до Казани. Это делает длительные путешествия по скоростным трассам комфортнее и безопаснее.



Многофункциональные зоны дорожного сервиса задают новый стандарт сервиса на дорогах. Объединяя на одной площадке топливную инфраструктуру, точки питания, зоны отдыха и другие элементы комфортной среды, они не только отвечают запросам пользователей, но и способствуют развитию транспортной связанности регионов, совершенствованию сервисной инфраструктуры и повышению качества дорожной среды в целом.