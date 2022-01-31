1,5 миллиона долларов за недельный отдых: водные горки, флайборд, полеты на вертолете. Чем еще может похвастаться суперяхта Faith (Фото)
Хотя корабль имеет довольно большой размер, на его борту разместили только один лофт для владельца, одну VIP-каюту и пять двухместных номеров. Остальную часть судна занимают спа-центр, тренажерный зал, массажный кабинет, площадка для барбекю и даже место для костра. Кроме всего прочего здесь есть паровая баня и хаммам.
На просторной палубе размещены многочисленные места для отдыха, здесь можно пообедать на свежем воздухе, есть джакузи и бассейн, водные горки, морские качели, флайборд, а также вертолетная площадка. Палубу можно оборудовать для проведения спортивных и других массовых мероприятий.
Говоря об эксплуатационных расходах, на неделю понадобится 220 тысяч литров или 58 117 галлонов топлива, необходимого для питания двух двигателей. При сегодняшних ценах на дизельное топливо 58 117 галлонов при средней цене за галлон 3,7 доллара США дают нам в общей сложности чуть более 215 тысяч долларов США или примерно 192 950 евро.
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