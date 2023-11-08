1,5 млн нарушений за месяц зафиксировали дорожные камеры в Петербурге
Ранее стало известно, что на петербургской кольцевой автодороге «гонщик» на BMW установил новый рекорд скорости среди нарушителей, умудрившись разогнаться до 225 км/ч при разрешенных 110 км/ч. Предыдущий рекорд продержался меньше 8 месяцев и принадлежал другому водителю BMW, который развил на кольцевой автодороге скорость 203 км/ч.
-
15.11.2023, 00:06
5 самых дорогих автомобилей, проданных с аукциона
Накануне аукционный дом RM Sotheby's продал уникальный спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные 51,7 млн долларов или порядка 4,7 млрд рублей в пересчете по курсу. Но это не самый дорогой автомобиль в мире. Расскажем, кто в пятерке лидеров.Читать далее
-
14.11.2023, 19:16
5 кроссоверов, которые меньше всего теряют в цене
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили цены на популярные 4-летние кроссоверы и назвали пять автомобилей, которые медленнее теряют в цене и лучше сохраняют остаточную стоимость.Читать далее
-
14.11.2023, 15:14
Дилер назвал главные плюсы и минусы китайских автомобилей
Доля китайских автомобилей в российском импорте превышает 90%, а в общем объеме продаж новых легковых автомобилей приближается к 60%. В условиях почти полного отсутствия конкуренции полезно знать особенности машин из Поднебесной.Читать далее
-
14.11.2023, 14:05
Lada Granta скоро получит новую медиасистему
На АвтоВАЗе начали в тестовом режиме собирать топовые кросс-универсалы Lada Granta с новой медиасистемой, которая имеет 7,0-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекса.Читать далее
-
14.11.2023, 13:21
С какой коробкой передач лучше выбрать подержанную машину: мнение технического эксперта
Выбирая автомобиль на вторичном рынке, важно обратить внимание на тип и техническое состояние коробки передач. Ведь ремонт этого важного узла может вылиться в очень круглую сумму.Читать далее
-
14.11.2023, 11:42
Эксперт рассказал, какие изменения ждут автомобили российской сборки в 2024 году
В 2024 году вступает в силу ряд изменений техрегламента, которые затронут все автомобили, выпускающиеся в России. Изменения касаются безопасности и экологических требований.Читать далее
-
15.11.2023, 00:06
5 самых дорогих автомобилей, проданных с аукциона
Накануне аукционный дом RM Sotheby's продал уникальный спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные 51,7 млн долларов или порядка 4,7 млрд рублей в пересчете по курсу. Но это не самый дорогой автомобиль в мире. Расскажем, кто в пятерке лидеров.Читать далее
-
14.11.2023, 19:16
5 кроссоверов, которые меньше всего теряют в цене
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили цены на популярные 4-летние кроссоверы и назвали пять автомобилей, которые медленнее теряют в цене и лучше сохраняют остаточную стоимость.Читать далее
-
14.11.2023, 15:14
Дилер назвал главные плюсы и минусы китайских автомобилей
Доля китайских автомобилей в российском импорте превышает 90%, а в общем объеме продаж новых легковых автомобилей приближается к 60%. В условиях почти полного отсутствия конкуренции полезно знать особенности машин из Поднебесной.Читать далее
-
14.11.2023, 14:05
Lada Granta скоро получит новую медиасистему
На АвтоВАЗе начали в тестовом режиме собирать топовые кросс-универсалы Lada Granta с новой медиасистемой, которая имеет 7,0-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекса.Читать далее
-
14.11.2023, 13:21
С какой коробкой передач лучше выбрать подержанную машину: мнение технического эксперта
Выбирая автомобиль на вторичном рынке, важно обратить внимание на тип и техническое состояние коробки передач. Ведь ремонт этого важного узла может вылиться в очень круглую сумму.Читать далее
-
14.11.2023, 11:42
Эксперт рассказал, какие изменения ждут автомобили российской сборки в 2024 году
В 2024 году вступает в силу ряд изменений техрегламента, которые затронут все автомобили, выпускающиеся в России. Изменения касаются безопасности и экологических требований.Читать далее
- 8 300 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 2 010 000 РKIA Soul 2019 в Москве
- 17 640 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 7 700 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 2 470 000 РKIA Soul 2021 в Москве
- 8 150 000 РBMW X5 2018 в Москве
- 10 990 000 РPorsche Panamera 2019 в Москве
- 7 499 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 11 700 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 4 390 000 РSkoda Superb 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий