1,5 млн нарушений за месяц зафиксировали дорожные камеры в Петербурге

Ранее мы писали ГИБДД развеяла популярный миф о дорожных камерах и плохой погоде В настоящее время подавляющее большинство штрафов за нарушение ПДД выписывают на основе данных, полученных ... Читать далее

В октябре 2023 года дорожные камеры засняли 1,5 млн нарушений ПДД, что на 300 тысяч больше, чем в октябре 2022-го. Абсолютным лидером стало превышение скорости. На этот вид нарушений пришлось 88% от общего числа вынесенных постановлений, сообщает издание Мойка78 . Такой солидный перевес объясняется не столько популярностью данного вида нарушений, сколько возможностями камер по их фиксации. Второе место среди нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме, занял проезд на красный сигнал светофора (5%). «Бронза» у любителей прокатиться по полосе, выделенной для движения общественного транспорта (3%). Еще 2% нарушений пришлось на пересечение стоп-линии, а 1% – на пренебрегающих ремнями безопасности.

Ранее стало известно, что на петербургской кольцевой автодороге «гонщик» на BMW установил новый рекорд скорости среди нарушителей, умудрившись разогнаться до 225 км/ч при разрешенных 110 км/ч. Предыдущий рекорд продержался меньше 8 месяцев и принадлежал другому водителю BMW, который развил на кольцевой автодороге скорость 203 км/ч.

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