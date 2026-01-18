Смог ли Uni-K удивить в российских условиях — неожиданные нюансы

10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту

Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.

Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.

Changan Uni-K сразу производит впечатление крупного и солидного автомобиля. Несмотря на спортивные линии, ощущается вес и масштаб - почти два метра в ширину, что на практике превращает каждую парковку в отдельный квест. Простор на заднем ряду поражает, а над головами спереди - ощущение свободы. Но габариты диктуют свои правила: широкие 21-дюймовые колеса требуют особой осторожности, особенно в тесных дворах. Камеры кругового обзора становятся не роскошью, а необходимостью, благо включаются они одной большой кнопкой, даже на ходу.

Фото: Changan

Динамика Uni-K не разочаровывает, хотя и не поражает: 226-сильный турбомотор в паре с восьмиступенчатым автоматом обеспечивает уверенный разгон, но без спортивного азарта. Управление тягой четкое, коробка работает плавно и предсказуемо. Вопросы вызывает лишь то, как массивные колеса и вес скажутся на ресурсе подвески. Некоторые владельцы уже сталкивались с заменой шаровых и сайлентблоков до 100 тысяч км, но есть и те, кто проехал больше без проблем. Статистики пока мало, а разница между официальными и «серыми» машинами по комплектации и конструкции может быть существенной.

Зима для Uni-K - не испытание, а скорее проверка на внимательность. Выдвижные ручки не боятся мороза, даже если внутри образуется лед. Но если двигатель работает, при попытке открыть дверь сенсор реагирует тремя громкими сигналами - неожиданно и немного раздражает. Почти все обогревы в наличии, кроме руля. Передние сиденья могли бы греться быстрее, а климат-контроль не спешит отдавать тепло при холодном запуске. Обогрев лобового стекла включается неочевидно: отдельной кнопки нет, приходится разбираться с режимами обдува и заднего стекла.

Передняя панель выполнена в двух уровнях - удобно и современно. Единственный серьезный минус - «квадратный» руль, который не всем придется по вкусу. Кресла комфортные, но поддержки плеч и регулировки подголовника не хватает. Радует дистанционный запуск двигателя и почти безупречная русификация медиасистемы. Правда, часы иногда сбрасываются, а вручную их не настроить - только через спутник.

На ходу Uni-K подкупает плавностью и тишиной. Подвеска глотает неровности, хотя тяжелые колеса иногда напоминают о себе. Мотор на холодную шумит, но в остальном акустический комфорт на высоте. Управляемость спокойная, без резких реакций, но в колеях широкие шины заставляют подруливать. Задний диван - настоящий трон, но высокая линия остекления мешает детям смотреть в окно даже с бустером.

Дальние поездки - стихия Uni-K. На трассе кроссовер чувствует себя уверенно, но штатное предупреждение о превышении 120 км/ч быстро надоедает, особенно на платных дорогах с лимитом 130. Дилеры советуют отключить эту функцию - иначе нервы не выдержат.

В отличие от многих китайских моделей, здесь можно вручную заблокировать муфту заднего привода до 40 км/ч. После 80 км/ч автомобиль становится переднеприводным. Важно следить за уровнем антифриза: на ранних версиях вентилятор мог повредить радиатор, сейчас конструкцию доработали. Рекомендуется заливать 95-й бензин, хотя допускается и 92-й. Проблемы с мотором JL486ZQ5 встречались, но после 2020 года основные недочеты исправили.

Бачок омывателя вмещает три литра - вроде бы достаточно, но стандартная баклажка не помещается полностью, а крышка не фиксируется. Средний расход топлива - около 13 литров на сотню, что при нынешних ценах на бензин заставляет задуматься. При езде по трассе в режиме 2WD ощутимой экономии не замечено.

Changan Uni-K выделяется среди китайских кроссоверов не только внешностью, но и деталями: динамики в подголовнике, встроенный видеорегистратор, продуманные мелочи. Но и нюансов хватает - от расхода до особенностей эксплуатации зимой. Впрочем, для тех, кто ищет комфорт и современный стиль, Uni-K способен приятно удивить.